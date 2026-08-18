アイルランド新鋭カーディナルズ、タワーレコード渋谷店でサイン会開催決定

アイルランド・コーク出身の5人組インディー・ロック・バンド、CARDINALS（カーディナルズ）の初来日を記念したサイン会の実施が決定。タワーレコード渋谷店 6F「TOWER VINYL SHIBUYA」にて、8月20日（木）に実施される。

対象商品を購入すると、先着で「サイン会参加券」を配布。日本限定盤LP『Masquerade (Japan Exclusive) ＜Blue/White Swirl Vinyl/帯、折り込みポスター付き＞』に、メンバーから直接サインを受け取れる貴重な機会となる。

＜イベント情報＞

CARDINALS 初来日記念サイン会

開催日時：2026年8月20日（木）19:00開始

会場：タワーレコード渋谷店 6F TOWER VINYL SHIBUYA

詳しくはこちら：https://towershibuya.jp/2026/8/1/232518

対象商品：

CARDINALS（カーディナルズ）

アルバム『Masquerade (Japan Exclusive) ＜Blue/White Swirl Vinyl/帯、折り込みポスター付き＞』

レーベル：So Young Records

発売日：2026年8月14日（金）

形態：LP

品番：SOYOUNG052

価格：4,590円（税込）