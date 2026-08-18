アイルランド新鋭カーディナルズ、タワーレコード渋谷店でサイン会開催決定

アイルランド・コーク出身の5人組インディー・ロック・バンド、CARDINALS（カーディナルズ）の初来日を記念したサイン会の実施が決定。タワーレコード渋谷店 6F「TOWER VINYL SHIBUYA」にて、8月20日（木）に実施される。
対象商品を購入すると、先着で「サイン会参加券」を配布。日本限定盤LP『Masquerade (Japan Exclusive) ＜Blue/White Swirl Vinyl/帯、折り込みポスター付き＞』に、メンバーから直接サインを受け取れる貴重な機会となる。
＜イベント情報＞
CARDINALS 初来日記念サイン会
開催日時：2026年8月20日（木）19:00開始
会場：タワーレコード渋谷店 6F TOWER VINYL SHIBUYA
詳しくはこちら：https://towershibuya.jp/2026/8/1/232518
対象商品：
CARDINALS（カーディナルズ）
アルバム『Masquerade (Japan Exclusive) ＜Blue/White Swirl Vinyl/帯、折り込みポスター付き＞』
レーベル：So Young Records
発売日：2026年8月14日（金）
形態：LP
品番：SOYOUNG052
価格：4,590円（税込）