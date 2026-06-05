巨人、ロッテに6点リード 中山礼都4打点

巨人打線が爆発。5回裏に1点、6回裏には中山礼都の4打点を含む5点を追加し、ロッテを突き放した。佐々木俊輔、吉川尚輝も打点を挙げ、巨人が6-0で試合を優位に進めている。

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