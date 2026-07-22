「最近、集中力が続かない」「うっかりミスが増えたかも…」そんな悩み、もしかしたら脳からのサインかもしれません。年齢とともに感じる認知機能の変化は、多くの人が抱える共通の課題です。しかし、朗報です！日本のキリンホールディングスとオーストラリアのナチュラルヘルス大手ブラックモアズが、この課題に応えるべく画期的なサプリメントを共同開発しました。その名も「Blackmores Cognition Ultra」（オーストラリア）および「Blackmores Ultra Brain Care」（ニュージーランド）。日々の脳パフォーマンスをサポートし、クリアな思考を保つその秘密に迫ります。

脳のパフォーマンスを支える新時代サプリメント

キリンとブラックモアズ、夢のタッグが実現

皆さんは普段、ご自身の「脳の健康」についてどれくらい意識していますか？ 私たちが日々の生活を送る上で、記憶力、集中力、そして物事を考える力といった認知機能は、まさに活動の土台となる大切な要素です。そんな私たちの願いに応えるべく、日本の大手企業キリンホールディングスと、オーストラリアを代表するナチュラルヘルス企業ブラックモアズが手を組み、新たな認知機能サポートサプリメントを共同開発しました。これは、まさにヘルスサイエンスの最前線で起きている「脳の健康革命」の第一歩と言えるでしょう。

今回発表されたサプリメントは、オーストラリアでは「Blackmores Cognition Ultra」、ニュージーランドでは「Blackmores Ultra Brain Care」という二つの名称で、2026年7月下旬から順次発売されます。国によって製品名は異なりますが、中身は全く同じ処方です。このサプリメントの肝となるのは、キリングループの一員である協和発酵バイオが開発したシチコリン素材「Cognizin®」 が配合されている点です。ブラックモアズが認知パフォーマンス領域に特化した製品を開発するのは初めてということで、両社の技術と知見が凝縮された意欲作と言えるでしょう。

脳の「燃料」と「材料」：注目のシチコリン素材「Cognizin®」の力

「Cognizin®」という名前、聞き慣れない方もいるかもしれません。これは、脳の主要な構成成分の一つであるシチコリンを素材としたものです。シチコリンは、脳内で神経細胞の膜を形成する重要なリン脂質の合成をサポートしたり、神経伝達物質のアセチルコリンのレベルを維持したりする働きがあると言われています。簡単に言えば、シチコリンは脳がスムーズに働くための「燃料」であり「材料」 のような存在。パソコンでいうところの高性能なCPUとメモリをしっかり動かすための、安定した電源供給と良質な素材といったところでしょうか。

キリンホールディングス傘下の協和発酵バイオは、このシチコリンに関する長年の研究で豊富な科学的エビデンスを蓄積してきました。そこに、ブラックモアズが長年培ってきた「消費者の健康ニーズへの深い理解」と「ナチュラルヘルス製品の開発力」が融合したのです。

この製品が目指す主な効果（※各国・地域の規制に基づき表示予定）

記憶力や注意力の維持をサポート

情報処理能力の維持をサポート

集中力や思考の明瞭性をサポート

脳の健康維持をサポート（特に加齢に伴うもの）

仕事や勉強時の集中力をサポート（ニュージーランド）

これらは、日々の生活の質を大きく左右する重要な機能です。「カフェインフリー」というのも嬉しいポイント。刺激に頼らず、根本から脳の健康をサポートしたいと考える方には魅力的な選択肢となりそうです。

製品パッケージと基本情報

ここで、実際の製品パッケージを見てみましょう。Blackmoresブランドらしい信頼感のあるデザインの中に、「Cognizin®」のロゴがしっかりと配されているのが分かります。配合素材が明記されているのは、消費者にとって安心材料になりますね。

（画像：Blackmores Cognition Ultra / Blackmores Ultra Brain Careの製品パッケージ）

製品の基本情報

1日摂取目安量: 2粒

配合成分: 1粒あたり「Cognizin®」250 mg

内容量: 30粒入り（約15日分）

購入ガイド：価格と入手方法

発売地域のオーストラリアとニュージーランドでは、以下の価格で提供される予定です。

Blackmores Cognition Ultra（オーストラリア）: AUD 45.00／個

Blackmores Ultra Brain Care（ニュージーランド）: NZD 41.99／個

現在の為替レート（2026年7月22日時点の参考）で日本円に換算すると、おおよそ4,000円台半ば〜後半といったところでしょう。1日2粒、30粒入りで約15日分となるため、1日あたりの費用は300円前後です。認知機能サポート系のサプリメントは、その素材やエビデンスの質によって価格帯が大きく異なります。キリンの長年の研究に基づいた「Cognizin®」という科学的根拠のある素材を使用し、ブラックモアズという信頼性の高いブランドから発売されることを考えると、この価格設定は非常に妥当、むしろコストパフォーマンスは高いと言えるかもしれません。脳の健康への「未来への投資」と捉えれば、決して高すぎる金額ではないと私は感じました。

購入方法

オーストラリア:

2026年7月下旬より公式ECチャネルで先行発売。

同年9月以降に薬局店頭でも展開予定。

ニュージーランド:

2026年7月下旬より薬局チャネルで発売。

残念ながら、現時点では日本国内での直接的な販売は発表されていません。しかし、グローバルな健康意識の高まりを考えると、将来的な日本市場への展開にも期待したいところですね。

キリングループとブラックモアズが描く、健康の未来

今回の製品開発は、単なる新商品発売に留まりません。キリングループが2023年8月にブラックモアズをグループに迎えて以来、APAC（アジア太平洋）地域における「ヘルスサイエンス事業」強化への明確な意思表示でもあります。キリングループは、ビールなどの酒類メーカーというイメージが強いかもしれませんが、近年は「食と健康」をテーマに、様々なヘルスサイエンス領域で事業を展開しています。特に、社会課題の解決と経済価値の創出を両立するCSV（Creating Shared Value）経営を推進しており、今回のサプリメントもその一環です。

ブラックモアズのCEOであるAlastair Symington氏も「自然の恵みと科学の力を融合し、人々の健康を長期的に支えることを目指している」「一人ひとりがより健やかで豊かな人生を送れるよう、信頼できる製品と科学的な知見を通じて貢献してまいります」と語っています。この言葉からは、両社が真摯に人々の健康と向き合い、未来の社会に貢献しようとする強い意志が感じられます。

まとめ：あなたの脳も、未来のために「アップデート」しませんか？

キリンとブラックモアズが共同開発した認知機能サポートサプリメント「Blackmores Cognition Ultra」と「Blackmores Ultra Brain Care」は、私たちの日々の生活を豊かにするための強力な味方となる可能性を秘めています。脳の健康は、日々の食生活や運動習慣、そして質の良い睡眠が基本です。しかし、そこに科学的なエビデンスに基づいたサプリメントを上手に取り入れることで、さらに一歩踏み込んだ「脳の健康習慣」を築くことができるでしょう。オーストラリアやニュージーランドにお住まいの方、あるいは旅行で訪れる予定のある方は、ぜひこの先進的なサプリメントをチェックしてみてはいかがでしょうか。日本での発売も、心待ちにしたいですね。未来の健康のために、今からあなたの脳を「アップデート」する選択肢を考えてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。