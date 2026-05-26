OliveコンサルティングとFOLIOホールディングス、FOLIOは、技術やノウハウ、経営資源を活用した業務提携に関する基本合意書を締結した。また、両社が共同開発した新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」を、5月30日よりSBI証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介業として提供開始する。

今回の提携は、新NISA開始を背景に投資家層が拡大する一方、「資産運用に興味はあるが時間がない」「自分に合った運用方法がわからない」といったニーズに対応するもの。OliveコンサルティングとFOLIOグループは、商品の共同開発やサービス高度化、新規顧客獲得などで連携を進める。

業界最低水準の手数料をうたう「Oliveラップ」

「Oliveラップ」は、Oliveコンサルティング利用者限定の資産運用サービス。業界最低水準としている手数料体系に加え、アドバイザーによるサポートと、おまかせ運用を組み合わせた点が特徴だ。

運用面では、株式・債券に加え、オルタナティブ資産を含む10資産へ分散投資を実施。SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングによるポートフォリオ助言を踏まえ、FOLIOが運用を担う。市場環境の変化に左右されにくい長期運用を目指すとしている。

また、1,000万円以上の契約者向けには、Oliveコンサルティングのアドバイザーによる定期フォローも提供する。

1万円から利用可能、積立は月1,000円から

サービス利用時は、7つの質問に回答することで自身に合った運用スタイルを提案。申し込みから入金までスマートフォンで完結できる。

最低投資金額は1万円、積立投資は月1,000円から対応する。