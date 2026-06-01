SBI証券は、2026年12月に予定されているiDeCo制度改正に向け、「SBI証券iDeCoセレクトプラン」の運用商品見直しを実施すると発表した。追加候補商品や除外対象商品、今後のスケジュールを決定した。

同社は、長期的な資産形成に適した商品ラインナップを提供することを目的に、利用者からの要望や運用会社からの提案を踏まえ、運用商品の見直しを行うとしている。

長期投資に適した商品を追加候補に選定

追加候補商品の選定では、「長期投資にふさわしく、積立効果が期待できるファンド」を基準に設定。インデックスファンドについては、指数との乖離が小さく、信託報酬が業界最安水準であること、アクティブファンドについては、ウエルスアドバイザーのファンドレーティングが中長期的に平均を上回ることなどを条件としている。

一方、除外対象商品については、ファンドレーティングが低位で継続している商品や、手数料水準やベンチマークが加入者利益に適さない商品などを基準に選定した。

除外予定商品を保有または運用指図している利用者には、2026年6月上旬から中旬にかけてメールやSMS、書面などで通知を行う予定。対象者の3分の1超から不同意があった場合は除外されない。

除外対象運用商品

運用商品の追加・除外は2026年10月16日に実施予定で、除外商品は新規買付ができなくなるものの、保有分は継続保有可能としている。

iDeCo関連キャンペーンも実施

SBI証券は、2005年1月からiDeCoサービスを提供しており、2026年3月末時点でiDeCo預り資産は2兆5,000億円、口座数は121万口座を突破している。

また、今回の商品見直しにあわせてキャンペーンも実施する。

実施中の主なキャンペーン

① 制度も商品ラインナップもステージアップ！iDeCoご褒美グルメキャンペーン 期間中にiDeCo口座を開設し、月額5,000円以上を拠出したうえでエントリーした人を対象に、抽選で155人へ最大5万円分のグルメカタログギフトを進呈する。

② SBI証券iDeCoセレクトプランがアップデート！Xフォロー＆リポストキャンペーン SBI証券公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストした人の中から、抽選で1,000人に200円分のデジタルギフト券を進呈する。