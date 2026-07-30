【ごつかわ】ゴリラなバレリーナ「ゴレリーナ」がカプセルトイに登場

ブシロードクリエイティブは、カプセルトイブランド「ブシカプ！」からオリジナルシリーズ「ゴレリーナ」を7月30日に発売した。

「ゴレリーナ」は、ゴリラとバレリーナを組み合わせたオリジナルフィギュア。ゴリラならではの筋肉美や毛並みを表現しつつ、バレリーナの優雅なポーズを取り入れた造形が特徴で、繊細な指先の表現にもこだわったという。

ラインアップはシークレット1種を含む全5種。サイズは約45ミリで、種類によって異なる。価格は1回400円。全国のカプセルトイコーナーで順次展開している。