【ごつかわ】ゴリラなバレリーナ「ゴレリーナ」がカプセルトイに登場

ブシロードクリエイティブは、カプセルトイブランド「ブシカプ！」からオリジナルシリーズ「ゴレリーナ」を7月30日に発売した。
「ゴレリーナ」は、ゴリラとバレリーナを組み合わせたオリジナルフィギュア。ゴリラならではの筋肉美や毛並みを表現しつつ、バレリーナの優雅なポーズを取り入れた造形が特徴で、繊細な指先の表現にもこだわったという。
ラインアップはシークレット1種を含む全5種。サイズは約45ミリで、種類によって異なる。価格は1回400円。全国のカプセルトイコーナーで順次展開している。
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ブシロードクリエイティブは、カプセルトイブランド「ブシカプ！」からオリジナルシリーズ「ゴレリーナ」を7月30日に発売した。
「ゴレリーナ」は、ゴリラとバレリーナを組み合わせたオリジナルフィギュア。ゴリラならではの筋肉美や毛並みを表現しつつ、バレリーナの優雅なポーズを取り入れた造形が特徴で、繊細な指先の表現にもこだわったという。
ラインアップはシークレット1種を含む全5種。サイズは約45ミリで、種類によって異なる。価格は1回400円。全国のカプセルトイコーナーで順次展開している。
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