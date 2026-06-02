【2026年6月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、話題の韓国グルメや夏に嬉しいとろろそばなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年6月の新商品5品まとめ(6月2日〜6月8日)

「カレー炒飯&チキン南蛮」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県

スパイスが香るカレー炒飯に、タルタルソースをかけた甘酸っぱいチキン南蛮を組み合わせた、満足感のあるお弁当です。

「旨辛コチュジャンサムギョプサル(もち麦)」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄

韓国料理の定番のサムギョプサルを旨辛いコチュジャンダレで味わう丼ぶりです。

「ロゼクリーム焼きパスタ&2種の韓国チキン」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 全国

本場のコチュジャンを使用したクリーミーで甘辛い味わいのロゼクリームと具材にヤンニョムチキン、ハニーバターチキンを組み合わせた焼きパスタです。

「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」(529円)

価格 : 529円

販売地域 : 関東、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、沖縄

粗挽きと細挽きのそば粉を使用し、そばの風味としなやかなのど越しを味わえる商品です。とろろは、濃厚なつゆに粘り気とコクがある3種類のとろろ合わせました。

「チーズキンパ 5巻」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄

韓国の定番料理のキンパです。モッツァレラ入りチーズソースに人参キムチと小松菜ナムルを組み合わせました。

まとめ

今週は、「マシッソ! 韓国イチ推し! グルメ」と題して、さまざまな韓国グルメ商品が登場! 人気のロゼクリームを使用した「ロゼクリーム焼きパスタ&2種の韓国チキン」は、焼きパスタと2種のチキンを味わえる贅沢な一品。「チーズキンパ 5巻」は、片手で食べやすく小腹が空いたときや家族や友人とのシェアにおすすめです。

「旨辛コチュジャンサムギョプサル(もち麦)」は、食物繊維たっぷりなもち麦を使用しているので、健康意識が高い人にも◎!

そのほか、ボリューム満点な「カレー炒飯&チキン南蛮」やとろろのなめらかな味わいを楽しめる「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」など、幅広いラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用