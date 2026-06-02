TOブックスが運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『薬の魔物の解雇理由＠COMIC』(Celica)の無料話増量キャンペーンがスタートした。期間は6月14日(日)まで。

＜あらすじ＞

人と人ならざる者達が共に暮らすウィーム領。

雪深く魔術の潤沢なその地に迷い込んだ少女・ネアは託宣を受けた──命を削り契約した魔物から恩恵を得る才職「歌乞い」として。

静かに暮らしたいネアは、低位の相手を求めて唱歌の儀式を行う。

だが、夜の森より現れたのは、美しい魔物の王・ディノだった！

「君の願いは全て叶えよう──どんな残酷なことも」

とても手に負えない彼を「薬の魔物」と偽り、ネアは転職活動を始めるが、結んだ契約は解消できない。

おまけに、目の前の万象を司る王から「君に叱られるの大好き」とやけに懐かれてしまい……？

祝祭美食な日常の中、時に切なく、時に大惨事（？）が紡がれる異類婚姻ファンタジー！

美しき魔物の王は、拗らせ気味!? 規格外の溺愛に翻弄される……!!

絶対的な存在であるはずの魔物・ディノに、なぜかべたぼれされてしまったネア。

美麗で神秘的な世界観の中で繰り広げられる、「叱られたい」ディノと「とにかく平穏を望む」ネアの容赦ない攻防戦が癖になる!!!

■『薬の魔物の解雇理由＠COMIC 第4巻』

漫画：真丸イノ

原作：桜瀬彩香

発売日：2026年6月1日(月)

価格：759円(税込)