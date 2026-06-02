めちゃコミックは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック」において、2026年6月よりKADOKAWA作品4000点以上の配信を開始する。

本取り組みを記念し、6月1日(月)10:00より、KADOKAWA作品をお得に楽しめる週替わりクーポンキャンペーンを開催。期間中は、対象作品に使用できる「50％OFFクーポン」が週替わりで配布される。『ダンジョン飯』『超かぐや姫!』をはじめとした話題作人気シリーズをお得に楽しめるキャンペーンとなっている。キャンペーンの詳細は特設サイトにて。

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、期間中、対象作品に使用できる「50％OFFクーポン」を週替わりで配布。話題作から人気シリーズまで、KADOKAWA作品をお得に楽しめる4週間となっている。

【開催期間】

2026年6月1日(月)10：00～6月29日(月)10：00

キャンペーン対象作品(一部抜粋)

1. 6月1日(月)10：00～6月8日(月)09：59

■『ダンジョン飯』

待ってろドラゴン、ステーキにしてやる！九井諒子、初の長編連載。ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行。再びダンジョンに挑もうにも、このまま行けば、途中で飢え死にしてしまう……。そこでライオスは決意する「そうだ、モンスターを食べよう！」スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン!! 襲い来る凶暴なモンスターを食べながら、ダンジョンの踏破を目指せ！ 冒険者よ!!

(C)Ryoko Kui

2. 6月8日(月)10：00～6月15日(月)09：59

■『超かぐや姫!』

今より少しだけ未来の世界。

ある晩、世話焼きハイスペック女子高生・彩葉が拾ったのは、

月からやってきたお姫様・かぐやだった。

元気いっぱいで破天荒なかぐやに誘われて、

二人は仮想空間『ツクヨミ』で配信者(ライバー)活動をすることに。

音楽で絆を深めていく彼女たちの運命が今、動き出す──。

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

(C)Taro Yoneda (C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

3. 6月15日(月)10：00～6月22日(月)09：59

■『佐々木と宮野』

pixivで人気の『佐々木と宮野のちょっとした話。』が“ちょっとした話”じゃなくなりました！女顔がコンプレックスな腐男子 宮野は、 不良な先輩 佐々木に気に入られてしまい──!?

(C)Shou Harusono

4. 6月22日(月)10：00～6月29日(月)09：59

■『カラオケ行こ！』

合唱部の部長・岡 聡実は、

突如現れたヤクザ・成田狂児から声をかけられる──「カラオケ行こ！」。

彼の組では恒例のカラオケ大会があり、

そこで歌ヘタ王になると組長に微妙な刺青を入れられる掟があった。

狂児に歌唱指導を頼まれ、仕方なく練習に付き合わされる聡実 。

カラオケで繋がった二人の奇妙な関係の行方は……⁉