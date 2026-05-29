マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『エルフ先生と呼ばないで！ 1』(漫画：森みさき、原作：榊一郎)を、2026年5月28日に発売した。

■『エルフ先生と呼ばないで！ 1』

漫画：森みさき

原作：榊一郎

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2026年5月28日

＜あらすじ＞

『新登美高校の残念美形』こと森之宮一樹は『エルフ愛』が過ぎるあまりにただの変態として周囲に認知されていた。

そんな彼が在籍するクラスにある日、どう見てもエルフにしか見えない女の子・エディットが担任の先生として赴任してきて、クラスは阿鼻叫喚の地獄絵図になる

──かと思いきや、

「私はエルフじゃありません！ルッキズムはダメです！断固拒否！」とエディットが訴え、一樹は一樹で、「先生はエルフじゃない！むしろ冒涜的な存在だ！」と罵倒し、クラス一同の困惑をよそになぜか二人は意気投合する。

ただ一点、『将来』のことを除いて──。

『安心してください！俺が貴方を立派なエルフに育ててせます！』

本人の意思は関係ない！というか聞こえてない！！

エルフ狂信者が無意識エルフを導く、これは少し回り道で不器用な、自己肯定と運命の愛の物語──。

特典情報①：法人別特典

●ゲーマーズ：SSリーフレット「エウレカの日々」

■メロンブックス；SSリーフレット「我が儘の代償」

■WonderGOO：イラストカード＋SS「美貌の秘訣」

■こみらの！：メッセージペーパー

■駿河屋：ブロマイド

■大垣書店・廣文館：SSペーパー「それは恋じゃない」

■うさぎや：イラストペーパー

■書泉：イラストペーパー

■電子書店共通：SSタイトル「新登美高校、残念美形の朝」(電子特典)

特典情報②：描き下ろし漫画ペーパー

2026年5月28日(木)～、『エルフ先生と呼ばないで！ 1』を購入すると、描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアが開催中。

特典：描き下ろし漫画カード(非売品・1種・はがきサイズ)

対象期間：2026年5月28日(木)～(特典がなくなり次第終了)

配布方法：『エルフ先生と呼ばないで！ 1』を1冊購入するごとに1枚プレゼント。

特典情報の各詳細はライコミにて。