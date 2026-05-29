CBCテレビは、エールとの共同プロジェクトとして、2026年6月1日(月)より、アミューズメント施設のプライズやカプセルトイで、累計出荷数100万個以上の大人気シリーズ『いきものかもしれない』の4コマ漫画を公式SNSで連載を開始する。

“ふわっとしてても、いきていける。”をテーマにした、大人も子どもも楽しめるオリジナルストーリーが、平日(月曜～金曜)の各日12:00に公式Xおよび公式Instagramで配信される。

物語の特色・背景

物語の舞台は、なにもかもがどこかおぼろげな「あいまいタウン」。そこでは“ほとんどうさぎ”や、“たいていねこ”など、いきものとしての輪郭、ものごとの良し悪しの境界線さえもあいまいな、いきものかもしれない"なにか”たちがお互いを認め合いながら、のんびりと暮らしている。

“かもしれない”に込められた想い

“かもしれない”というあいまいな捉え方はある種の優しさ。作中ではキャラクターたちの日常を通じて、断定しないからこそ生まれる心の余裕、そして相手を知ろうと歩み寄る大切さを、温かいタッチで描く。子どもたちが純粋に楽しめるユーモアはもちろん、大人にも深く響く奥行きのあるエピソードを交え、世代を問わず癒やしと気づきのある物語をお届けする。

お試しエピソード

■『いきものかもしれない』

配信：2026年6月1日(月)開始

脚本：ハシモトコーキ／作画：もなか

原案：エール／CBCテレビ