もしも夫が余命宣告されたら、そしてあこがれていた女性と付き合いたいと言い出したら、あなたはどうしますか? 余命半年と宣告された夫・颯太は、「最後の願い」として初恋相手との交際を妻・葵に求めるが……
『余命宣告不倫 純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』(著・ミロチ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
第1話
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夫の「最後の願い」は初恋相手との交際!?
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『余命宣告不倫 純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』(ミロチ/KADOKAWA)
もしも夫が余命宣告されたら、そしてあこがれていた女性と付き合いたいと言い出したら、あなたはどうしますか?
余命半年と宣告された夫・颯太は、「最後の願い」として初恋相手との交際を妻・葵に求める。
家族を思い葛藤しながらも3か月限定で受け入れた葵だったが、颯太は不倫に溺れ、浪費と身勝手な言動をエスカレートさせていく。純愛を装ったその行為は、葵を傷つけていくだけだった。
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