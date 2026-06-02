もしも夫が余命宣告されたら、そしてあこがれていた女性と付き合いたいと言い出したら、あなたはどうしますか? 余命半年と宣告された夫・颯太は、「最後の願い」として初恋相手との交際を妻・葵に求めるが……

『余命宣告不倫 純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』(著・ミロチ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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第1話

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