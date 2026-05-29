キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、ヴァルキリーコミックス『クラス全員で魔王転生！僕は「自販機作製ギフト」を選び砂漠にダンジョンをつくります！』の1巻分完全無料キャンペーンが開催されている。

小説家になろう発のダンジョン運営ファンタジー、待望のコミカライズ！

帝国の名門校に奨学生として通うも、平民という身分からイジメの標的にされていたメグミ。ある日、学園一の美少女であるサーシャが彼を庇い、皇太子ロミオットの怒りを買ってしまうことに。サーシャに魔法を放たれたその時、まばゆい光に包まれ、気がつくとクラスメイト共々、ダンジョンマスターである『魔王』に転生していて…？

現在「キミコミ」で、1巻分無料公開中。

■『クラス全員で魔王転生！ 僕は「自販機作製ギフト」を選び砂漠にダンジョンをつくります！2』

漫画：五木たすく／原作：御影雫

定価：748円(本体680円＋税10％）

魔王同盟でダンジョン運営も二人の仲も飛躍中!?

小説家になろう発のダンジョン運営ファンタジー、コミカライズ第2巻！

【異世界】クラス全員で魔王転生！ 僕は「自販機作製ギフト」を選び砂漠にダンジョンをつくります！【PV】

(C)五木たすく©御影雫／キルタイムコミュニケーション