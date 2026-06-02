フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、コミックレーベルFWコミックスオルタにて、「FWコミックスオルタマンガ大賞」の募集を2026年6月1日より開始した。

「FWコミックスオルタマンガ大賞」は、FWコミックスオルタで活躍する新たな漫画家を発掘するためのマンガ大賞。プロ・アマは不問。FWコミックスオルタ公式Xアカウントをフォローし、タイトルとハッシュタグ「＃FWCAマンガ大賞」をつけて画像を一緒に投稿するだけで応募完了となる。最優秀賞は賞金30万円が贈呈される。

応募方法の詳細はFWコミックスオルタマンガ大賞の特設サイトにて。

【応募方法】

①FWコミックスオルタ公式Xアカウント(＠FWcomics_Alter)をフォロー

②タイトルとハッシュタグ「＃FWCAマンガ大賞」をつけて画像を一緒に投稿



※複数のポストに跨った作品を応募する際は、すべてのポストにハッシュタグをつける。

※Xの個人アカウントから応募可能。

※8ページ以内、1〜2ポスト分の漫画をモノクロまたはカラーで応募。

※複数のポストに跨った作品を応募する際は、順番のわかる番号をつけた上でツリー投稿する。

※ポストに必ず作品タイトルを記載する。

【応募期間】

2026年6月1日(月)～8月31日(月)23：59まで

【賞金】

最優秀賞：30万円

優秀賞：10万円

特別賞：1万円

【結果発表】

2026年9月30日(水)発表予定

(C)Rifujin na Magonote・Yoneda Kazusa/Frontier Works inc.

(C)Amagishi Hisaya・Akabane Nina/Frontier Works inc.