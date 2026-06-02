マイクロマガジン社が発行する月刊Webコミック誌「コミックライド 6月号」やライコミで、『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』の連載がスタートした。

なお、コミックライド10周年を迎え、長年にわたり執筆している作家陣に特別インタビューを行う企画では、『暴食のベルセルク～俺だけレベルという概念を突破する～』の滝乃大祐への特別インタビューが掲載されている。創刊10周年を記念した企画の詳細は特設サイトにて。

■『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』

漫画：吉川英朗／原作：羊太郎／キャラクター原案：安曇アキタケ

＜あらすじ＞

「ぶっちゃけ、剣より銃の方が強いですよね？」

剣の名家に生まれし天才少女は、武者修行を経て古代技術に傾倒──

自作の機関銃にフェイズソードと名付け剣士と言い張るトリガーハッピーガールと成り下がっていた!?

家を勘当、めでたく元剣の天才少女と相成った彼女だが、

「だったら、このまま古代技術を極めてみるかぁ！！」

秘されし古代技術を解き明かすため、ダンジョンを猪突猛進最短距離で突き進む！

ダンジョンに鳴り響くは銃声と爆音、そして仲間たちの怒号と悲鳴。

フェイ＝リオンハート。17歳。

今日も機関銃をぶっ放す！

原作・GCN文庫『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』

小説：羊太郎／イラスト：安曇アキタケ

月刊Webコミック誌「コミックライド 6月号」(2026年6月1日発売)は、ライコミ、Amazon Kindle、BOOK☆WALKER、DMMブックス、楽天ブックスほか各電子書店にて発売中。