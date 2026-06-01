今週から6月に突入。すでに5月から夏日が続出していて、今後も厳しい暑さが予想されます。少しでも日差しが気になったら日陰を探し、冷たいスイーツでクールダウンしてくださいね。

2026年6月の新作5品まとめ(6月2日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで6月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年6月のスイーツ新商品まとめ

塩バターの味わいのメロンパン、ふわもち食感の8枚入りのパンケーキ、バター香るショコラサンドクッキー、さっぱりとした仕立てのココナッツミルク、喫茶店のレトロプリンを表現したアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「塩バターメロンパン」(180円)

価格 : 180円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパン。表面にはメロンパンの格子模様をつけました。

「ふわもち食感のパンケーキ8枚入」(200円)

価格 : 200円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふんわりもちっとした食感の、8枚入りのパンケーキです。

「ショコラサンドクッキー」(328円)

価格 : 328円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

贅沢な厚さのやわらかい食感のチョコレートを、バター香るクッキーでサンドしました。

「ミニパールココナッツミルク」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

さっぱりとした味わいに仕立てたココナッツミルク。ストローから次々に口の中に入ってくる、ミニパールのぷちぷち食感が楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー」(184円)

価格 : 184円

発発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

喫茶店のレトロプリンをアイスで表現したアイテム。ねっとり食感の、生クリームを加えたプリンアイスを、ほろ苦カラメルでコーティングしたバーアイスです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

6月2日発売の新商品は、デニッシュの表面にメロンパンの格子模様をつけた「塩バターメロンパン」、ふんわりもちっとしたパンケーキ「ふわもち食感のパンケーキ8枚入」、やわらか食感のチョコをバター香るクッキーでサンドした「ショコラサンドクッキー」、ミニパールのぷちぷち食感が楽しめる「ミニパールココナッツミルク」、喫茶店のレトロプリンを表現した「アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。