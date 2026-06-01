今週から6月に突入。すでに5月から夏日が続出していて、今後も厳しい暑さが予想されます。少しでも日差しが気になったら日陰を探し、冷たいスイーツでクールダウンしてくださいね。
2026年6月の新作5品まとめ(6月2日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで6月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
塩バターの味わいのメロンパン、ふわもち食感の8枚入りのパンケーキ、バター香るショコラサンドクッキー、さっぱりとした仕立てのココナッツミルク、喫茶店のレトロプリンを表現したアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「塩バターメロンパン」(180円)
価格 : 180円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパン。表面にはメロンパンの格子模様をつけました。
「ふわもち食感のパンケーキ8枚入」(200円)
価格 : 200円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ふんわりもちっとした食感の、8枚入りのパンケーキです。
「ショコラサンドクッキー」(328円)
価格 : 328円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
贅沢な厚さのやわらかい食感のチョコレートを、バター香るクッキーでサンドしました。
「ミニパールココナッツミルク」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
さっぱりとした味わいに仕立てたココナッツミルク。ストローから次々に口の中に入ってくる、ミニパールのぷちぷち食感が楽しめます。
［ファミリーマート限定・数量限定］
「アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー」(184円)
価格 : 184円
発発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
喫茶店のレトロプリンをアイスで表現したアイテム。ねっとり食感の、生クリームを加えたプリンアイスを、ほろ苦カラメルでコーティングしたバーアイスです。
［ファミリーマート限定・数量限定］
まとめ
6月2日発売の新商品は、デニッシュの表面にメロンパンの格子模様をつけた「塩バターメロンパン」、ふんわりもちっとしたパンケーキ「ふわもち食感のパンケーキ8枚入」、やわらか食感のチョコをバター香るクッキーでサンドした「ショコラサンドクッキー」、ミニパールのぷちぷち食感が楽しめる「ミニパールココナッツミルク」、喫茶店のレトロプリンを表現した「アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。