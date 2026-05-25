ローソンが新たに展開する「超ハッピーすぎ! チャレンジ」の発表会が5月25日、東京・渋谷ストリームホールで開催された。6月に創業51周年を迎えるローソンが、感謝の気持ちを込めて実施する過去最大級のキャンペーンである。

会場には「ハピろー! ファミリー」としてお馴染みの川栄李奈さん、梅沢富美男さんに加え、新たにメンバーに加わった佐野勇斗さん、ヒコロヒーさん、上坂樹里さんの計5名が登壇。それぞれ新キャンペーンに対する想いや期待を語った。

ローソン「超ハッピーすぎ! チャレンジ」開幕

ローソン 代表取締役社長の竹増貞信氏

冒頭、代表取締役社長の竹増氏が登壇し、「これまでは『ローソンへ行けば何かある』というワクワク感をご提案してきましたが、今年はこれをさらにパワーアップさせます」と宣言。今後の展望について次のように明かした。

「『ローソンでハピろー!』から、街の皆さん全員を巻き込んで一緒にハッピーになる『一緒にハピろー!』へ。チャレンジがなければローソンではないという『ノーチャレンジ、ノーローソン』の精神で、日本中、世界中にハッピーを広げていきたいと考えています」(竹増社長)

理事執行役員 商品本部統括部長の友永伸宏氏は「超ハッピーすぎ! チャレンジ」の詳細について、「メガヒット企画である『盛りすぎチャレンジ』をパワーアップさせるだけでなく、新たに『合わせすぎチャレンジ』というワクワク感をプラスしました」と説明する。

なかでも注目は、カレーパンでメンチカツバーガーを挟んだ「合わせすぎ! 欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」だという。

友永統括部長は「カレーパンとメンチカツバーガーを合体させるのですが、どうやって合体させようかと色々考えた末に、大判のメンチカツをカレーパンで挟みました。 思わず笑ってしまうような見た目ですが、味は合わないわけがありません。幸せな気持ちになれる商品です」と自信を見せた。

さらに、6月3日の「ローソンの日」を記念した63%増量の焼きそばや、2メートルにも及ぶロングタオルの販売など、“食”の枠を超えた予想外のラインナップも明かされた。

続いて、新CMキャラクターに就任した5名がステージに登場。新たに加わった佐野さんは、「新CMキャラクターに就任できて、すごく嬉しい」と語りつつ、自身の所属グループ「M!LK」とローソンの意外な縁について語った。

「ローソンさんはロゴが牛乳瓶なので、僕の所属しているM!LKともすごく縁があるなと感じていました。今回こうして就任できたのは、まさに運命だと思っています。魅力をたくさん伝えられるように頑張ります」(佐野さん)

また、同じく新加入のヒコロヒーさんは「まさか自分がこの爽やかなCMに入れるとは。私の好感度でやってきたわけではないので、ビクビクしながら立っています(笑)」と自虐を交えつつ挨拶。新人クルー役の上坂さんも「普段からお世話になっているローソンの制服を着られて光栄です」と笑顔を見せた。

一方、続投となる梅沢さんは、CMで巨大な「!」マークを被る撮影に触れ、「顔が全然動かないんですよ。それなのにカメラマンが『もうちょっとこっち向け』とか無理を言うんですよ。動けるわけないだろって」とぼやき、会場の笑いを誘った。

発表会では、登壇者らがキャンペーン対象商品を実際に試食するひと幕も。「でからあげクン 夢のMIX味」を頬張った佐野さんは、「レギュラー、レッド、チーズ、レモン、マヨキューブ……これ、全部の味がちゃんとするんですね。すごい不思議。サイズも大きくて食べ応えがありますね。めちゃくちゃ美味しい」と大絶賛。

「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」を実食したヒコロヒーさんは、「ミルクの濃厚さがすごいです。中までぎっしりクリームが入っていて、これは本当に『盛りすぎ』ですね。でも甘すぎないので、さっぱり食べられます」と感想を口にする。

梅沢さんは「合わせすぎ! ソース&塩焼そば」を豪快に頬張ると、「ソースと塩のバランスが最高。両方食べたいという欲張りな願いを叶えてくれますね。味も最高にいい。塩加減もちょうどいいですよ」と笑顔を見せた。

3人の満足げな表情に、店長役の川栄さんは「やっぱりこの制服を着させていただくと、皆さんが食べているときに本当に店長の気持ちになっちゃって。美味しそうな顔が見られて、本当に良かったです」と喜びを口にした。

発表会の締めくくりには、それぞれが「今後チャレンジしたいこと」を披露。佐野さんは「M!LKのメンバーと富士山に登る」、上坂さんは「51%増量商品の全制覇」、梅沢さんは「ローソンをテーマにしたミュージカル」など、それぞれ意外とも思える目標を掲げた。

「超ハッピーすぎ! チャレンジ」は6月2日から4週間にわたり、全国のローソンで開催される。日本中を元気にする、ローソンの新たな挑戦は必見だ。