3月末、Xで自動翻訳がスタートしました。世界中の人との交流が加速するなか、ファミリーマート公式が、アレンジレシピ「ファミチキたまごサンド」を世界に向けて発信し、Xで話題となっています。

自動翻訳の時代きたし、公式から「ファミチキたまごサンド」を世界に広めたい!

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たまごサンドのパン、外す。

そこにファミチキ、入れる。

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以上!!!

(@famima_nowより引用)

日本の「たまごサンド」って、海外で大人気なんですよね。そこに、定番のフライドチキンをサンドするのだから、美味しいに決まってるんです!

実は、テレビやSNSなどで、ファミチキ推しさんのおすすめの食べ方として以前から話題になっていた「ファミチキたまごサンド」。Xの自動翻訳化を機に、この食べ方をファミマ公式自らが世界中に広めようとするとは……。この流れ、おもしろいですよね(笑)。

この投稿に、多くのフォロワーさんが反応。「え、天才?」「え、しょっちゅうこの2つ買っているのに試したことがなかった。明日やる」「公式からチートメニューを教えてくれるのはありがたい」「親子丼ならぬ 親子サンドじゃないかぁ~ 試したい」「美味しい食べ方。世界に広まれ〜」といった声が。

また、「I love this combo(この組み合わせ大好き)」「오사카 3박4일동안 이거 4번 먹음 ..(大阪3泊4日間、これを4回食べる)」「これ道玄坂ファミマ前で外人がやってるのよく見るwwww」「これ外人が食べてて飛んでた笑笑」などなど、外国人の反応も上々のようです。

世界の!?「ファミチキたまごサンド」みなさんもぜひ、試してみてくださいね。