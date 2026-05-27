タレントの新田恵利が26日、都内で行われた朝日生命の新プロジェクト「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に俳優の石田純一、メイプル超合金・安藤なつとともに登場した。

新田恵利

「もともと私は母ととっても仲良し」「スムーズな介護ができました」

「みんなのあんしん100年プロジェクト」は、介護・認知症領域における深刻な社会課題の解決に向けた新プロジェクト。「はやめの気づき」から「お金の困りごと」まで、さまざまなソリューションを提供する企業が持つ知見・ノウハウを生かし、介護や認知症に関する悩みや疑問を解消するサポートを提供する。

発表会では、介護福祉士の資格を持ち、今年認知症介護に関する著書も出版した安藤と、6年半ほど母を介護した経験があり、淑徳大学総合福祉学部客員教授でもある新田、今年72歳を迎えて認知症や介護に関心を持つ石田が、認知症や介護についてトークを展開した。

母を在宅介護した経験のある新田は、母の食事を作っていたといい、「もともと私は母ととっても仲良しで、母の好物や好きな味付けは知っていたので、介護に入ってもとってもスムーズにコミュニケーションがとれて、スムーズな介護ができました」と回顧。ただ、介護で一番大変だったことを聞かれると、安藤と顔を見合わせながら「介護、大変なことばっかりだよね」と笑い、「介護になったら本人も家族も生活が変わりますから、大変だとは思うんです。でも、大変なだけじゃなくて幸せなことも楽しいこともいっぱいある。ただ、準備をしておくに越したことはないよね」と語った。

また、自身が介護される側になったときへの心構えや準備について聞かれると、新田は「母の介護をしていて、なんで頑張れたかというと、やっぱり母の笑顔と、何かしてあげると『ありがとう、気持ちいいよ』と伝えてくれていたから」としみじみ。そして「母を見習って、やってもらったら『ありがとう』と素直に伝えられる(ように)。私は、よく母に『かわいいおばあちゃんになって』とお願いしていたんです。だから、私も目指すは“かわいいおばあちゃん”です」とほほ笑みながら願望を明かしていた。