海技教育機構は、海技大学校(兵庫県芦屋市)にて令和8年10月に開講する「海技士教育科海技専攻課程 海技士コース(五級航海専修)」の学生を募集、5月15日より出願期間を開始する。同コースは1年間でプロの船員(航海士)を目指すもので、船の経験がない方でも船員を目指すことができる。

五級海技士(航海)は、対象船舶が20トン以上～5,000トン未満、主な職務は、航海士・船長、特に内航船舶(国内を運航する船)の航海士として必要とされる。

出願期間

令和8年5月15日～令和8年6月26日必着。海技大学校の公式サイトより募集要項や入学願書等を確認のうえ、同校教務課へ出願すること。

入学試験情報

出願資格:高等学校等卒業以上

選考方法:身体検査・筆記試験・面接試験

入試検定料:18,000円

試験日:令和8年7月17日

合格発表日:令和8年7月30日

コースの概要

コース名/定員:海技士コース(五級航海専修)/10名

入学料/授業料:入学料16万9,200円/授業料39万円(年額)

修業期間:1年間(座学6カ月・乗船実習6カ月)

卒業時の特典

五級海技士(航海):海技士国家試験のうち筆記試験免除

取得資格:第二級海上特殊無線技士(選択科目)、ECDIS Generic 訓練(選択科目)

乗船履歴:乗船実習で6カ月付与

授業料の支援も

公益財団法人日本船員雇用促進センター(SECOJ)に申し込むことで、「海技士教育科海技専攻課程 海技士コース(五級航海専修）」の授業料(年間39万円)の支援を受けることが可能。ただし、授業料以外の費用は自己負担。SECOJの「船員トレーニングネット」にて受付中。