海技教育機構は、海技大学校(兵庫県芦屋市)にて令和8年10月に開講する「海技士教育科海技専攻課程 海技士コース(五級航海専修)」の学生を募集、5月15日より出願期間を開始する。同コースは1年間でプロの船員(航海士)を目指すもので、船の経験がない方でも船員を目指すことができる。
五級海技士(航海)は、対象船舶が20トン以上～5,000トン未満、主な職務は、航海士・船長、特に内航船舶(国内を運航する船)の航海士として必要とされる。
出願期間
令和8年5月15日～令和8年6月26日必着。海技大学校の公式サイトより募集要項や入学願書等を確認のうえ、同校教務課へ出願すること。
入学試験情報
- 出願資格:高等学校等卒業以上
- 選考方法:身体検査・筆記試験・面接試験
- 入試検定料:18,000円
- 試験日:令和8年7月17日
- 合格発表日:令和8年7月30日
コースの概要
- コース名/定員:海技士コース(五級航海専修)/10名
- 入学料/授業料:入学料16万9,200円/授業料39万円(年額)
- 修業期間:1年間(座学6カ月・乗船実習6カ月)
卒業時の特典
- 五級海技士(航海):海技士国家試験のうち筆記試験免除
- 取得資格:第二級海上特殊無線技士(選択科目)、ECDIS Generic 訓練(選択科目)
- 乗船履歴:乗船実習で6カ月付与
授業料の支援も
公益財団法人日本船員雇用促進センター(SECOJ)に申し込むことで、「海技士教育科海技専攻課程 海技士コース(五級航海専修）」の授業料(年間39万円)の支援を受けることが可能。ただし、授業料以外の費用は自己負担。SECOJの「船員トレーニングネット」にて受付中。