海運業向け基幹システムを提供するITメーカーのエイ・アイ・エスは、「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクトの一環として、学生向けイベント「海事クラスター交流会 in 神戸クルーズ」を6月21日に開催する。

学生を対象に海事産業の理解を深めるイベント

本イベントは、船員や海運会社、海事関連企業(海運IT、海運メディア等)と学生が同じ場に集い、海事産業への理解を深めることを目的とした取り組みだ。学生を対象に人数限定で無料実施し、クルーズ乗船体験およびドリンクの提供を予定している。

当日は、神戸港を巡るクルーズ船内において、現役船員や海事関連分野に携わる多様な人材の参加を予定。また、海運業界に関するクイズ企画(景品あり)も実施し、参加者が楽しみながら業界の仕組みや役割について理解を深められる内容としている。イベント内では参加者同士の交流や情報共有の機会も提供する。

本取り組みは、6月25日は船員の日「見えない仕事に、見える感謝を。」というコンセプトのもと、船員の社会的役割の可視化と認知向上を目的している。船員や海運業界は、日本の物流を支える基幹インフラである一方、日常生活の中でその役割が見えにくい側面があり、今回は特に若年層に対して海事産業への関心喚起を図り、将来の担い手育成にもつながる取り組みとして展開していくという。

海事クラスター交流会 in 神戸クルーズ開催概要

イベント名：海事クラスター交流会 in 神戸クルーズ

開催日：2026年6月21日(日曜日) 受付11：30～12：00

場所：神戸港クルーズ船 コンチェルト

対象：※高校生を除く18歳以上の学生(大学生・大学院生・専門学校生)

参加費：無料(40名まで)

応募締切：6月8日(※応募多数の場合は抽選)

応募方法：エイ・アイ・エス「TRANSシリーズ」サイト内の応募フォームより受付

内容

海事業界関係者との交流

海運業界クイズ(景品あり)

神戸港クルーズ体験

※当日はYouTubeの動画撮影を行う。

「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクト

同社が取り組む「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクトでは、船員への感謝・応援メッセージを広く募集している。投稿は5月28日まで、エイ・アイ・エス「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクトのページにある応募フォームから受け付ける。寄せられたメッセージは、2026年6月中にYouTube「とらくるチャンネル」で公開予定だ。なお、個人名は非公開とし、企業名については希望に応じて一覧形式(※)で掲載する。

船員の日(Day of the Seafarer)とは

国際海事機関(IMO)の枠組みのもと、2010年のマニラ国際会議(STCW条約改正)において決議され、その採択日である6月25日に定められた国際的な記念日。世界の海上輸送を支える船員の貢献を認識し、その重要性への理解と感謝を社会に広げることを目的としている。