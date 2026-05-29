韓国ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU(ボムギュ)が29日、東京・マルニ表参道で開催される期間限定イベントMARNI BLOOM POP INに参加した。

マルニの洋服に身を包み登場した様子に当日近くにいたファンは「かっこいい」「手震える」と騒然となった。

POP INイベントに来場したBEOMGYUは、インタビューにも対応した。

本日のファッションのポイントを聞かれ、韓国語で「マルニの新しいコレクションから選びました」と答え、日本語で「ベストがポイントです」と回答した。

「今回のMARNI BLOOM POP INの店内をご覧になっていかがですか?」という質問には、韓国語で「花がとても多くて、カラフルでマルニ様とよく似合っている空間だと思いました」、続いて日本語で「花がとてもきれいだと思いました」と答えた。MARNI BLOOM POP INが開催されている店内には、「マルニ」のアーカイブファブリックを使用し、イタリアでハンドメードされたファブリックフラワーが装飾されている。

「現在ツアーだと思いますが、日本で食べたものは?」と聞かれたBEOGYUMは、「明太クリームうどん!」「美味しかったです」と笑顔で回答した。

最後にメッセージを求められ、「ぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。