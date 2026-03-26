SEVENTEENら5組が集結する進化系VRイベント、西武渋谷店モヴィーダ館にて開催中

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」が、2026年2月26日（木）から2026年4月5日（日）まで、西武渋谷店モヴィーダ館にて開催されている。

本イベントは、2021年〜2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS（TMA）に出演した「SEVENTEEN」「TOMORROW X TOGETHER」「ENHYPEN」「BOYNEXTDOOR」「その他1アーティスト」の音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。

SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORに、さらに新たな1アーティストを加え、VR映像がパワーアップした状態で開催されている。VR SHOWでは、コンサートのステージを、リアルに感じることができるVR体験できる。実際に体験すると、目の前にアーティストがいるかのような異空間に入り込み、興奮が止まらない特別な空間を体感できる。

VR SHOW体験だけではなく、未公開写真や映像の展示、限定グッズの販売も行われており、各アーティストのファンにとってコンサート会場とは一味違う、特別な思い出を作る場となっている。

＜イベント情報＞

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」

会場：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 モヴィーダ館

期間：2026年2月26日（木）～2026年4月5日（日）

主催／VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、株式会社トーハン、ＭＭ５合同会社）

主管／APOLLON STUDIO

企画／THE FACT

チケット／前売一般 ※ランダムフォトカード3種付：4000円、当日一般 ※ランダムフォトカード2種付：4500円

チケットは日時指定券となります。

※当日券は前売券で完売していない日時のみ販売いたします。

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

上映時間（予定）／11:30～19:45 ※営業時間は11:00～20:30

【注意事項】

・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。

・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。

・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。

・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・場内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。

公式ホームページ https://vr-exh.jp/