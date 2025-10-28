韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU(ボムギュ)が28日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われたサンリオの「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」プレス発表会に女優の玉城ティナとともに登場した。

TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU

「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」は、ロンドン出身のプロフィールを持つハローキティにちなんだイングリッシュガーデンをイメージした「ピクニックエリア」が広がる空間。ハローキティの「りんごの木」や、ハローキティと写真が撮れる「フォトスペース」、来場者に全4種のフレグランスの中から1つをミニボトルでプレゼントする「フレグランスエリア」などが体験できる。10月29日から11月14日までの期間限定で開催。

黒のスーツ姿で登場したBEOMGYUは、コーディネートのポイントを聞かれると「今日はスペシャルなイベントだから、かっこいいスーツで来ました。かっこいいですか?」と照れ笑いでコメント。また、イベント内容にちなんで「一緒にピクニックをしたい相手」を聞かれたBEOMGYUは「やっぱり、僕のメンバーたち。最近忙しいから、メンバーと一緒に公園に行って休みたい(笑)」と回答し、「(ピクニックで)楽しく話をしたいです、あとおいしいものを食べたいです」と願望を語った。

同じく、誰とピクニックしたいかと聞かれた玉城は「昔から仲の良いお友達と一緒にピクニックしたいですね」とにっこり。さらに「小さい頃に、キティちゃんのレジャーシートとかお弁当箱とかグッズをたくさん持っていたので、家族でピクニックしたなということも思い出します」と懐かしんでいた。

イベントでは、BEOMGYUが途中から登壇したハローキティの手を引いて、ステージにエスコートする場面も。BEOMGYUは「キティちゃんにこんな風にお会いできて本当に夢のようです」と笑顔で喜びを語っていた。