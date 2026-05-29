レーガン大統領暗殺未遂事件の裏に、若き日のジョディ・フォスターの存在があった――。きょう29日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)では、世界中を震撼させた事件の驚きの動機に迫る。

スタジオゲストの賀来賢人

事件前に犯人と電話で会話

今回登場するのは、世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件。犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対して政治的な思想や要求、因縁も特になかった男性だったが、その事件の裏には、アカデミー主演女優賞を2度も受賞した名優、ジョディ・フォスターの存在があったという。

映画俳優から転身し、絶大な人気を誇っていた第40代アメリカ大統領、ロナルド・レーガンが、1981年3月、労働組合の集会で突然銃撃された。犯行に及んだのは、名門一家の青年。そして事件前、若き日のジョディと犯人が電話で会話していたことが明らかに。番組では、“実際の電話音声”も公開される。

なぜ、ハリウッドの大女優と接点があったのか。そして一体なにが彼を狂気の犯行に駆り立てたのか。番組では、その驚がくの動機に迫っていく。

タンザニアのサッカー場で選手、審判、観客が次々と倒れる

ほかにも、世界各地で起きた奇妙なミステリーが続々登場する。

東アフリカ・タンザニアで行われていたプロサッカーの試合中、突然、選手たちが倒れ込む。さらには審判から観客まで、スタジアム中の人々を襲ったパニックの理由とは。

さらに、2019年の南アフリカで、有名歌手の生演奏付き、相場の5倍もの費用をかけた豪華絢爛な結婚披露宴が行われた。しかし、新郎新婦はギリギリの生活を送るほど貧しい夫婦。文無しの2人が一体どうやって豪華披露宴を実現したのか。世界一奇妙な逆転劇に、スタジオは拍手喝采となる。

衝撃的な映像の数々に、二宮和也は「そんなことあるんだね」と仰天。ゲストの賀来賢人も「アニメみたいですね」と驚きを隠せない。

VTRには、Travis Japanの中村海人、Aぇ! groupの正門良規がどこかに登場し、考察のヒントを与える。

【編集部MEMO】

宮崎慶洋プロデューサーは、ミステリーを扱う番組が多数ある中で、「僕たちがこだわっていきたいのは、実際のニュース映像だったり、本格的な再現VTRで、視点を変えてどんどん世の中に放り投げていきたい。それを視聴者の皆さんが家族で“これ解けたよ”と会話してほしいと思います。スマホで調べれば出てくるかもしれないですが、スマホ片手にあーだこーだ言いながら見ていただける番組にして、視聴者参加型とかライブ感みたいなことも大切にしていきたいと思います」と、差別化への意識を語っている。

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