“ミラノ・コルティナ五輪 金メダリスト”りくりゅうがスケートを始めたきっかけとは？三浦璃来「ミニーに憧れて」木原龍一「習い事を脱走し続けて…」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、お2人がスケートを始めたきっかけについて伺った模様をお届けします。

◆“鬼ごっこ”から始まったスケート人生

稲垣：お2人がスケートを始めたのは、いつ頃でどんなきっかけだったのですか？

木原：僕は4歳からスケートを始めました。水泳とかバレエとか、いろいろ（習い事を）やらせてもらったらしいんですけど、すべて脱走したそうで。そのなかで唯一続いたのがフィギュアスケートでした。

稲垣：そのときのことは覚えてる？

木原：確かに、脱走した思い出があります（笑）。

稲垣：いや、脱走の話じゃなくて……（笑）。

山本・三浦：ハハハ（笑）。

稲垣：初めて氷上で滑ったときとか。

木原：まったく滑れずに、母に支えていただいたのは覚えてます。

稲垣：楽しくなった瞬間はいつですか？

木原：多分、できないことが楽しかったんだと思います。

稲垣：あ、だから器用なんだ。運動とかも比較的なんでもできちゃって。

木原：小さい頃はそうだったかもしれないですね。

山本：ご両親がスケートをやっていたとかではないですか？

木原：一切ないです。

稲垣：なかなか思い通りにいかなかったのが面白かったんだろうね。それで続けてみようと？

木原：はい、最初は先生と鬼ごっこをしていました。

稲垣：へえ！ 鬼ごっこから入るのか。

木原：はい、鬼ごっこが上達の第一歩かなって思います。

◆ミニーマウスに憧れてスケートの世界へ

稲垣：璃来さんは？

三浦：私は5歳の頃なんですけど、ミッキーマウスの映画で、ミニーマウスがスケートをする場面があったんです。それを観て「私も滑りたい！」と言って、近くのアイスリンクに連れて行ってもらったのがきっかけです。

稲垣：最初はどうでした？

三浦：母いわく、私は最初から滑っていたというか、走り回っていたそうです。

稲垣：おお！ 転ばなかったっていうことでしょ？

三浦：はい（笑）。

山本：私もスケートは小さい頃に何回かやったことがありますけど、まず立てないし、走れないですよ。

稲垣：やっぱり、バランス感覚というか、生まれ持った才能があるんだね。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM