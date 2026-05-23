お笑い芸人のこりゃめでてーな・伊藤こう大と、ピスタチオ伊地知がパチンコの魅力について楽しく教える「はじめてのパチンコ体験会」が5月3日、愛知県名古屋市のサンシャインKYORAKU平針にて開催された。

お笑い芸人の二人が体験談を交えながらレクチャー

「はじめてのパチンコ体験会」は、無料でパチンコ・パチスロが遊べる【お試しプレイ】などの施策を行うプロジェクト「推しパチの日・推しスロの日」のプレテストと併せて行われたイベント。参加者たちは、先生役を務める伊藤と伊地知からパチンコの仕組みやプレイ方法までのレクチャーを受けたあと、ホール内で実際にパチンコを「お試しプレイ」を楽しんだ。

先生役の二人による事前レクチャーでは、「継続率」や「確変」、「甘・ライト・ミドル」といったパチンコの基礎知識や用語説明のほか、パチンコ玉の借り方、打ち方について解説。ときには二人が自身の体験談を交えながら、和やかなムードでレクチャーは進んだ。

その後、「お試しプレイ」できるパチンコ台のラインナップが紹介され、いよいよ参加者たちが実際にホールで打つことに。なお、今回は「大学ぱち・スロ部」の豊田さん・河合さんもサポートスタッフとしてイベントをお手伝い。まだまだパチンコについて分からないことが多い参加者たちをサポートした。

「お試しプレイ」では、各参加者たちが自分で選んだ台を遊技。次々と大当たりを引く参加者たちは演出の派手さに驚いたり、当たって笑顔になったりと、パチンコを楽しんでいる様子だった。

「大学ぱち・スロ部」代表の熱い思い

今回、取材をしたイベント第二部では、参加者全員が大当たりを引くという結果に。一度も当たっていなかった参加者が制限時間ギリギリに初当たりを引いた瞬間、「やった!」と、伊藤と伊地知や大学ぱち・スロ部の二人が声を上げて、参加者と喜びを分かち合っていた。

イベント終了後の囲み取材で、大学ぱち・スロ部の河合さんは、「当たったときに嬉しそうにしているのを見ると、私も嬉しくなる。最後はみんなが当たって、幸せな気持ちでイベントを終えられました」とコメント。また、同部の代表を務める豊田さんは、「パチンコの面白さを広げようと活動してきたなかで、苦戦している部分も正直あって。ただ、こうやって実際に打って面白い、楽しいと言ってくださっている方の姿を見ると、活動してきてよかったという気持ちになりました。パチンコでしかできない体験があると僕は思っているので、もっとその魅力を伝えていきたいです」と、熱く言葉にした。

先生役を務めた伊藤は、「みんなが楽しそうに打ってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかった」と率直な感想を述べ、伊地知も、「参加者が楽しかったと言って帰ってくれたのが何より」と続けた。さらに、「はじめてのパチンコ体験会」のこれからについて、伊藤は、「今後、イベントが大きくなっていたらきっと僕らは呼ばれないでしょうけど(笑)。でも、第1回目であいつらが成功させたんだよとは言い伝えて欲しいです!」と言葉にし、伊地知は「2回目以降がないと、あいつらのせいで1回で終わったとなるので、くれぐれも第2回、第3回と続いて欲しい(笑)」と次回の開催を切に願っていた。

なお、「推しパチの日・推しスロの日」では、ダイナムやマルハンなど日本各地のホールで「お試しプレイ」コーナーを展開。ホールでしか入手できない「推しの日限定賞品」も用意され、初心者を含めて多くの人がホールに足を運んだ。

こりゃめでてーな・伊藤こう大&ピスタチオ伊地知インタビュー

――今回、先生役を務めてみていかがでしたか?

伊藤：みんなが楽しそうに打ってくれたのが、めちゃくちゃ嬉しかったですね。

伊地知：イベントの第2部は全員が当たって、参加者みんなが楽しかったと言って帰ってくれたから何よりでした。参加された方に感想を聞いてみたら、台や演出がきれいという意見も多くて。

伊藤：確かに、パチンコの演出って派手になっていて、見ているだけでも面白いよね。

――今回のイベントで、初めてパチンコを打つ参加者の方もいらっしゃいました。

伊地知：パチンコって、聞いたことや見たことはあっても、何かきっかけがないと自分から始めない人が多いと思うんです。

伊藤：いきなり一人で、「よし、今日からパチンコはじめよう!」と言ってホールに行くのは、ちょっとハードル高いというか。僕もそうでしたが、初めは誰かに連れて行ってもらうことのほうが多いんじゃないかな。

伊地知：ですよね。だから、今回のイベントは、「興味はあるけど、お店になかなかいけない……」と迷っている人には、良いきっかけになったんじゃないかなと思っています。

――実際、今回のイベントには、色々な年齢層の方が男女問わず来ていました。

伊藤：女性一人で参加されている方もいらっしゃって。一人でも参加してみようと思えるぐらいの敷居の低さではあったのかなと。

伊地知：僕たち芸人が先生役だから、「パチンコに興味はないけど、芸人に会いたい!」と思って来てくれる人もいるのかなって期待していたのですが、ほぼいなくて(笑)。

伊藤：ぜんぜん違う芸人さんやYouTuberの方がパチンコをやっているのを見て興味がわいて来た人はいたよね(笑)。

伊地知：ですね。僕らはほぼゼロ(笑)。

――でも、そうやって色々なことがきっかけで興味を持つ人が増えているということでもあるかもしれません!

伊地知：僕らはパチンコが好きで、色々な番組もやらせてもらっている立場でもあるので、パチンコが好きな人が増えるのはありがたいですね。

――今回の反響を受けて、今後、定期的に開催されるかもしれません。

伊藤：ぜひ続いて欲しい! まぁ、イベントが大きくなっていったら僕らはきっと呼ばれないでしょうけど(笑)。

伊地知：パチンコ大好きな芸人はわんさかいますから……。気づいたら有名な先輩の方が先生役になっていたりして(笑)。

伊藤：万が一そうなったとしても、1回目にあいつらがやって成功させたんだよというのは言い伝えて欲しいです!

伊地知：2回目以降がないと、あいつらのせいで1回で終わったとなるので、くれぐれも第2回、第3回と続いて欲しい(笑)。

伊藤：あわよくば、僕たちをもまた呼んでください。

伊地知：よろしくお願いします!