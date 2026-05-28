ファミリーマートは5月28日、「ファミマふるさと納税」において、全国のファミリーマート店舗で引換可能な回数券に加え、自宅で受け取れる返礼品を追加する。

ファミマふるさと納税

「即時発行の電子回数券」と「宅配型」の2通りが選べる

ファミマふるさと納税は、2025年3月にサービスを開始した。寄附後すぐに「ファミペイ」にお礼品の電子クーポンが届き、全国のファミリーマート店舗で好きな時に引換え可能な新しいふるさと納税の受け取り方法を提供してきた。

今回新たに、地域の特産品を自宅等へ届けする「宅配型返礼品」の取り扱いを開始する。これにより、「即時発行の電子回数券」と「宅配型」の2つの受け取り方法から、用途に合わせて選択することが可能となる。ポータルサイトに掲載するお礼品数は約30倍(2026年4月末比)、約6,000品に拡大し、5月28日10時から展開する。

「毎月の定期寄附」を日常へ

サービス開始から約1年が経過し、物価高騰を背景に、日常の消費分をふるさと納税を活用する「日常消費への置き換え」が加速している。中でも「新潟県津南の天然水」、「カフェラテ砂糖不使用/生キャラメルラテ」に加え、大容量の天然水など、家庭や職場での飲用を想定した寄附が伸長しているという。

特に、「長野県安曇野の天然水 2000ml」、「宮崎県霧島の天然水 1020ml」は、利用者の約3割が居住地域とは異なる特定の地域で、顕著に引換されていることが分かった。また、利用者の中には、毎月定期的に寄附をし、その電子回数券を活用して店舗で引換する実態も見え、飲料を自宅から運ぶことなく、お礼品をアプリで管理し、好きな時に店舗で引き換える形での利用が増えている。

ファミふるさと納税 春の人気ランキング(2026年3月-4月)

販促POP掲示やポータルサイトのデザイン刷新で利便性向上

このたび、店舗で引換え商品がすぐわかるよう販促POPを掲示するとともに、ポータルサイトの刷新を実施する。ポータルサイトは、人気ランキングやカテゴリ検索の機能を拡充し、利便性向上を図った。

売場での販促POP

ポータルサイトのデザインをリニューアル

チャージ残高に対して年率5.0%還元キャンペーン

キャンペーン期間61日間の平均チャージ残高に対して、年率5.0%分を期間限定ファミマポイントでもれなく進呈する。期間中にファミマふるさと納税へ新規会員登録することが条件となる。新規会員登録期間は2026年5月26日～7月31日、キャンペーン期間は2026年6月1日～7月31日。