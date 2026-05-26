ファミリーマートは5月26日、テレビ神奈川の情報番組「猫のひたいほどワイドNEO」とのタイアップ第2弾商品を関東地方のファミリーマートで発売した。

昨年、同社とテレビ神奈川とのタイアップでは地産食材「湘南ゴールド」を使用したパン・デザート計3種類を発売し好評を博した。今回はタイアップ第2弾として、「神奈川の味」をテーマにした、地元に愛されるメニュー3種類を展開する。

「ナポリタン&バター風味ケチャップライス」(595円)は、横浜で誕生したと言われる洋食「ナポリタン」と、トマトの旨みをきかせたケチャップライスが楽しめるお弁当。

「横浜家系 豚骨醤油ラーメン」(628円)は、油のキレと豚骨の濃厚な厚みを絶妙なバランスで整えたスープに、スープがよく絡む食べごたえのある中太麺を合わせた一品。別添の海苔を添えることで、磯の香りと共に家系ラーメンならではの醍醐味を堪能できるという。

地産原料である神奈川県産牛乳を使用した「ホワイトクロワッサン(神奈川県産牛乳入りホイップ)」(160円)は、白生地といちご生地をはり合わせた生地をクロワッサン形状に焼き上げ、牛乳の風味を活かした甘すぎないホイップをサンドした。

いずれも、同番組出演者と試食やパッケージデザインの打ち合わせを重ねて決定した、神奈川の魅力が詰まった自信作だという。

「なんと嬉しい事でしょうか。まさしく"神奈川の味"に相応しい美味しい3商品!『「猫ひた」が誇る「借り隊」』猫の意見も各所に取り入れていただき光栄です。番組ではもちろん、猫ひたを愛してくれている猫ひたファミリーの皆さまと一緒に盛りあげてまいります。店頭に並ぶ日が待ち遠しいです。是非皆さまファミリーマートでチェックしてください。」(火曜日MC・鎌苅健太さん)

「待望のタイアップ第2弾にとてもワクワクしております。今年は全3種どれも"神奈川推し"なのが魅力的! 神奈川県産牛乳入りホイップをたっぷり挟んだクロワッサンは、生地のもちっとした食感とホイップが濃厚でもくどくない甘さが病みつきです。また、横浜家系ラーメンは再現度が高く本格的。横浜発祥のナポリタンはケチャップライスとセットで、なんて贅沢なのでしょう‥!」(テレビ神奈川 小池れいあアナウンサー)