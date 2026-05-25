ファミリーマートは5月25日、漫画『キャプテン翼』の登場人物「ロベルト本郷」をイメージしたオリジナルパッケージのウイスキーをファミマオンラインで発売した。

「A BOLA É AMIGA」「ROBERTO HONGO」(いずれも22,000円)

同社は45周年の記念商品として、キャプテン翼に登場する元サッカー選手で主人公「大空翼」が最も尊敬する師匠・ロベルト本郷をイメージしたウイスキーの予約販売を開始した。

同商品は、ロベルト本郷のキャラクター像や物語の世界観を表現したシングルモルトウイスキー。深みのあるシェリー樽由来の味わいと、カシスやブラックベリー、プラム、レーズンのような香り、甘酸っぱさとスモーキーさと紅茶の渋みの絶妙なバランスが特長だ。デザインとコンセプトの異なる2種類をそれぞれ300本用意した(内容物(ウイスキー)は同一)。予約期間は5月25日～6月25日23:59。先着予約販売となる。

「A BOLA É AMIGA」(22,000円)は、現役選手時代のロベルト本郷をモチーフにしたデザイン。商品名にも採用している「A bola é amiga(ア・ボーラ・エ・アミーガ)」は、「ボールはともだち」という同漫画の原点とも言える言葉を、ロベルト本郷の母国語であるポルトガル語で表現した。

「A BOLA É AMIGA」(22,000円)

ロベルト本郷と大空翼も物語は、ひとつの"蹴り"から始まった。「ROBERTO HONGO」(22,000円)は、その"一蹴"と、夢を託す決意を表現したウイスキー。静かに燃える情熱と、未来へつなぐ意志をイメージし、監督としてのロベルト本郷を描いたデザインに仕上げた。青を基調としたカラーリングが、冷静さの中に宿る熱さを表現している。