ファミリーマートは5月26日、洋風ソースブランド「ハインツ」とのコラボレーション商品6種類を全国のファミリーマート店舗で発売する。

ファミマ×ハインツ コラボ第2弾

2025年4月に発売した第1弾のコラボでは、累計販売数220万食を突破するなど好評を博した。第2弾では、定番のデミグラスソースやトマトケチャップに加え、新たにハインツの定番「ホワイトソース」を使用した商品など、全6種類をラインアップ。デミグラスソースは、濃厚でコクが際立つの新バージョンに仕上げている。

「濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当」(753円)は、ハインツのデミグラスソースを使用した濃厚なソースの味わいとボリューム満点のハンバーグが楽しめる弁当。濃厚な味わいのデミグラスソースに加えたブラックペッパーがソース全体の味を引き締め、食欲をそそるアクセントになっている。

「濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス」(645円)は、ハインツのデミグラスソースを使用したオムライス。肉の旨みのある濃厚な黒デミソースを、とろとろたまごのオムライスにあわせた。

「特製ソースの大盛ナポリタン」(598円)は、昔ながらの喫茶店をイメージした大盛サイズのナポリタン。トマトケチャップの酸味と甘味のバランスが取れた、最後まで食べ飽きない味わいに仕立てた。

「ミートボールのクリームスープ」(398円)は、ハインツのホワイトソースを使用した、なめらかでクリーミーなスープ。ミートボールに、野菜やペンネを合わせた食べ応えのある仕立てに。

「チキンとマカロニのクリームグラタン」(498円)は、ハインツのホワイトソースにチーズソースを加えた濃厚なソースに、マカロニ、チキン、ブロッコリーを合わせた王道のグラタン。

第1弾で好評だった「トルティーヤドッグ」(258円)は、ケチャップを増量して再登場する。ジューシーなソーセージに、ハインツの味わい深いトマトケチャップをあわせ、サクッと歯切れの良いトルティーヤ生地で巻いた。

コラボシールの無料印刷コードが当たる

公式Xアカウント(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿をリポストすると、抽選で50名に店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」でハインツステッカーを無料で印刷できるコードが当たるキャンペーンを実施する。

「コラボシール」(300円)は6月1日10:00～6月30日の期間限定で購入もできる。