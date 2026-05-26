ファミリーマートは5月26日、「We are "Rainbow"」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

We are "Rainbow"

レインボーカラーの商品でLGBTQへの理解を促進

同キャンペーンは、多様性への理解を促進する活動に賛同したカ･コーラ ボトラーズジャパン、チェリオジャパン、クリートと共同で2025年に初開催した。今年は新たに、キリンビールが、ブルックリン・ブルワリー社の「The Stonewall Inn IPA」(425円)を数量限定で発売し、取り組み企業を合計6社に拡大する。また、昨年に引き続き、コンセプトであるリボンのモチーフや性の多様性を意味するレインボーカラー(6色)デザインの商品を各社より発売するほか、対象商品購入でオリジナルのぷっくりシールをプレゼントするキャンペーンと恒例のホットスナック袋(ファミチキ袋)もレインボーのデザインで展開する。なお、売上の一部を、LGBTQの支援に取り組む認定NPO法人ReBitへ寄付する。

We are "Rainbow"

The Stonewall Inn IPAは、LGBTQ+コミュニティのための公式ビールとしてニューヨークで誕生した。PRIDE月間の由来となった歴史的聖地「ストーンウォール・イン」の精神を継承し、"すべての人が自分らしく楽しめる"というコンセプトを持つ。グレープフルーツのような香りと爽やかな味わいが特長で、誰でも気軽に楽しめる。パッケージデザインには、多様な人々が共に輝く世界を象徴したレインボーをあしらっている。

「The Stonewall Inn IPA」(425円)

「ライフガードレインボー」(162円)は、7種のビタミンと7種のアミノ酸が配合されたロングセラーのエナジー炭酸飲料。おなじみの個性をそのままに、レインボーパッケージで登場する。

「レインボーキューブグミ」(213円)は、ブラッドオレンジ、グレープ、グレープフルーツ味の3種類が楽しめるキューブ型の2色グミ。色の組み合わせは赤とオレンジ、青と紫、黄色と緑の3パターンがあり、繋げると6色のレインボーカラーを楽しめる。

限定「ぷっくりシール」をプレゼント

東京都内のファミリーマート店舗では、「コカ･コーラ」(500ML)を1本購入につき、本キャンペーンビジュアルをあしらった限定「ぷっくりシール」を1枚プレゼントする。

デザインは、両社のALLY社員が意見交換と約2,600名の社員投票を経てすべての人が自分らしく活躍できる社会を目指し、「それぞれのペースでもいいから"一歩を踏み出そう"」という想いが込められ決定したという。実施期間は2026年5月26日～6月8日。なくなり次第終了となる。

また、今年は新たに、全国どこの店舗からでもALLYの輪に加われるプリントサービスを実施する(有料)。全国のマルチコピー機設置店でプリントできる。L判サイズのシール紙に、4つのアイコンデザインを配置。切り取って、自由なカスタマイズを楽しめる。期間は5月26日～12月31日まで。

「レインボーファミチキ袋」を数量限定で展開

2021年の開始以来、今年で6年目を迎えるレインボーカラーのファミチキ袋は、一人ひとりがLGBTQへの理解者・支援者であるALLYの想いをさりげなく表明できるアイコンとして、毎年大きな反響を呼んでいる。今年も全国の店舗にて、数量限定で展開する。

レインボーファミチキ袋

ブルックリン・ブルワリー×ファミマ特別対談を実施

キャンペーンの実施にあたり、ブルックリン・ブルワリー・ジャパン社代表取締役社長の大谷哲司氏と、ファミリーマート執行役員 ライフスタイル本部長の島田奈奈氏による特別対談を実施した。対談では、「ビール」や「コンビニ」という枠組みを超え、「生活者の日常体験をいかに豊かに共創するか」、そして「多様な価値観を互いに認め合い、応援する社会をどう作るか」について、両社の共通した想いを語り合っている。同対談の内容はKIRIN公式noteで公開している。