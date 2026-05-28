玄関がモワッとする、部屋干しが乾きづらい、なんか部屋が臭う……。梅雨の前後は湿気がこもりやすく、“空気の不快感”に悩まされる時期です。そこで今回は、空気を改善するグッズをホームセンター「カインズ」でピックアップ。部屋の空気を快適に整える便利アイテムをチェックしました。

空気を動かす

部屋に干した洗濯物が乾きにくい、なんとなく空気がこもる。そんな時に役立つのが、空気を循環させるアイテム。エアコンと併用すれば冷暖房効率アップも期待でき、湿気やニオイがこもりにくい環境づくりにもつながります。

■サーキュレーター

「カインズ ACサーキュレーター グレー CZ-5A153-GY」4,980円

上下左右の自動首振り＆リモコン付き。コンパクトながら風量がしっかりあり、部屋干しや室内の空気循環に活躍する定番モデル。約5,000円前後で購入できるお手頃価格で、上下左右の自動首振り機能付き。「洗濯物が乾きやすくなった」「思った以上に風が強い」といったレビューも多く、梅雨時期の部屋干し対策と相性よし。

■空気循環器

「カインズ 空気循環器ホワイト CA-TMC1-WH」9,800円

空気をやさしく循環させながら、冷暖房効率アップも期待できるアイテム。直接風が当たりにくい設計で、肌の乾燥やホコリの舞い上がりを抑えつつ、室内の温度ムラを整えます。インテリアになじみやすくスッキリ感のあるデザインも魅力。

部屋干し臭を防ぐ

部屋干しシーズンに特に気になるのが、生乾き臭や布製品のこもり臭。最近は“香りでごまかす”だけではなく、ニオイの原因菌そのものを抑えるタイプのアイテムも人気です。

■布用消臭スプレー

「カインズ 布用消臭スプレー ミントグリーンの香り 本体 300ml」

衣類や布製品の気になるニオイをすぐにリフレッシュできる手軽な消臭剤です。さわやかなミントグリーンの香りと持続力のある抗菌・除菌効果が好評で、衣類やカーテン、ソファなど幅広く使いやすく、日常使いの消臭アイテムとして活躍しそう。

湿気・カビ対策に

クローゼットやシンク下など、閉めっぱなし空間は湿気がこもりやすく、カビやニオイの温床になりがち。梅雨前に対策しておくと、季節をまたいで快適さをキープしやすくなります。

■クローゼットの防カビ・防臭剤

クローゼットや押し入れに貼るだけ。微生物の力でカビやこもり臭を抑える、置きっぱなし系アイテム。化学薬品を使わず微生物の力でカビやニオイの原因を抑える自然派タイプで、約4か月効果が続くため手軽に清潔を維持できます。

■シンク下の防カビ・防臭剤

湿気がこもりやすいシンク下のカビ・ニオイ対策に。貼るだけで使え、約4か月間使用できます。化学薬品を使わず微生物の働きでカビや悪臭の発生を抑える自然派アイテム。

「玄関くさっ」を解消する

靴や湿気がこもりやすい玄関は、家の中でもニオイが発生しやすい場所。特に梅雨時期は、下駄箱やクローゼットの湿気対策が“部屋全体の空気感”にも影響します。

■除湿剤

「CAINZ 炭入り 除湿剤 パワードライ タンクタイプ 1000ml×2個パック」298円

活性炭配合で、湿気だけでなくニオイも吸収。クローゼットや下駄箱などの閉ざされた空間を快適に保ちたい人に最適。大容量1000ml×2個パックでコスパも良く、長期間しっかり除湿できそうです。

ニオイの原因を断つ

部屋のニオイ対策というと芳香剤など「香りを足す」「香りで消す」と考えがちですが、ニオイの発生源を減らすことも重要。ゴミ箱まわりのニオイ対策は、これからの季節に特に効果を実感しやすそうです。

■ニオイが漏れにくいゴミ袋

「ニオイが漏れにくいゴミ袋 S 90枚入」698円

消臭するより前に、「そもそも臭わせない」発想のアイテム。生ゴミやペットシーツ、使用済みティッシュなど、ニオイの元を閉じ込められるので、梅雨時期のゴミ箱臭対策にも◎

■ニオイが漏れにくいゴミ箱

「ニオイが漏れにくいペール 11L ホワイト」2,480円

ゴミ箱を開けた瞬間の「くさっ…!」を軽減する密閉ペール。パッキン付きのフタ構造で、ゴミ箱からのニオイ漏れを軽減。生ゴミや洗面所のゴミなど、地味に空気を悪くする原因対策に役立ちます。11Lサイズで一人暮らし〜2人暮らしのキッチンにも置きやすく、白ベースのシンプルデザインで生活感が出にくいのもメリット。

まとめ

湿気や部屋干し臭、こもり臭など、なんとなく不快な空気の悩みが増える梅雨シーズン。最近は、空気を循環させるアイテムから、防カビ・消臭グッズまで、手軽に取り入れられる商品も増えています。

「なんか部屋がモワッとする……」と感じたら、まずはニオイや湿気の原因をひとつずつ見直してみるのも良さそうです。