洗面台や浴室の水まわりは、どんな道具で掃除すればいいのか迷ったことはありませんか。私自身、洗剤はいくつか試してきたものの、お掃除グッズ選びにはずっと悩んでいました。そんなとき見つけたのが、豊富なPB商品でおなじみのカインズのお掃除用品です。

今回は洗面台・浴室まわりの掃除に役立つ3点をピックアップし、使い心地や適した用途、気になった点も含めてくわしくレビューします。

カインズのPBお掃除グッズ3点をレビュー

今回使用したのは、カインズのPB商品であるお掃除グッズ3点です。それぞれについて、商品の特長や使い勝手の良さ、向いている用途などを1点ずつご紹介します。

今回レビューするカインズのPB商品3点

1．使いやすいコンパクトサイズが嬉しい「シンク洗いブラシ」

はじめに試したのは、「凹凸に入り込んで汚れをかき出すシンク洗いブラシ」です。

こちらは、洗面台の掃除に適した手のひらサイズのコンパクトなブラシ。表面には細かいブラシ繊維がびっしりとついており、ヌメリや汚れをしっかりかき出してくれます。

掃除がしやすいコンパクトサイズ

水に濡らしてこするだけで使えますが、しつこい汚れには洗剤との併用も可能。ヒモがついているため、吊るして乾燥・収納できるのも嬉しいポイントです。

さっそく水で濡らして、洗面台を掃除していきます。コンパクトサイズなので洗面台のカーブにもフィットして掃除しやすく、一方で小さすぎないため、ササッとこすっていくだけで楽に洗面台全体を掃除できました。掃除後の洗面台を触ると、汚れによるザラッとした感触がなくきれいになっていました。

洗面台のカーブにもフィットする

水栓金具まわりも、こするだけでとてもきれいになりました。細かいブラシが隙間に入り込み、奥の汚れまでしっかりかき出してくれます。

水栓金具まわりの掃除もスムーズ

ただ、力を入れてこすると、ブラシのチクチクが手に当たる感触がありました。また、排水金具などの複雑な形状の部分にはブラシが届きにくいため、洗面台のボウルや水栓金具まわりなど、ある程度広さのある場所の掃除に向いている印象です。

2．手にはめて広い面を掃除できる優れもの「ミトンブラシ」

次に試したのは、「凹凸に入り込んで汚れをかき出すミトンブラシ」です。

こちらは、手にはめて使うミトン型のブラシです。手袋感覚で力が入れやすく、浴室の床や壁など広い面積をスピーディに磨けます。こちらのブラシも、表面にチクチクとしたブラシ繊維がついています。

このブラシ繊維が浴室の壁・床の凹凸ミゾにしっかり入り込むことで、ヌメリや汚れをかき出してくれます。また、浴槽やシャワーヘッド・ホース、湯おけ、水栓金具、浴室小物などお風呂全体を掃除できます。

水だけでも使えますが、しつこい汚れには洗剤との併用も効果的です。シンク洗いブラシと同じく、ヒモがついているため、吊るして乾燥・収納ができます。

手のひら全体で使えるミトンタイプのブラシ

まずは、お風呂の壁を掃除してみました。雑巾やふきんで拭くような要領で、広い面を効率よくきれいにできます。細かい部分は指に力を入れることで汚れを取り除きやすく、広い面から細かい部分まで同じアイテムで掃除できるのが嬉しいポイントです。

広い面の掃除が効率よく行える

続いて、浴室の床も掃除してみました。こちらも壁と同様に凹凸のある素材ですが、広い面の皮脂汚れを落としつつ、凹凸の奥に入り込んだ黒ずみまでかき出すことができました。浴室の壁や床を一気に掃除したいときに、とても重宝するアイテムです。

浴室の床掃除にも重宝する

また、湯おけも手軽にお手入れできます。ササッとこするだけで気になる水アカや皮脂汚れを取り除けるため、清潔な状態を保てそうです。

湯おけのお手入れも手軽にできる

浴室の壁・床からシャワーヘッド、小物類まで、これ1枚でカバーできるのがミトンブラシの大きな魅力。お風呂全体を掃除するとき、アイテムをいくつも揃える手間が省けるのは嬉しいですね。

3．厚手で丈夫なのに使い捨てOK! 「マイクロファイバークロス」

最後に試したのは、「マイクロファイバークロス ホワイト 縦22cm 横22cm 20枚入り」です。

こちらは、ティッシュ―感覚で取り出せる、使い捨てクロスが20枚入った商品です。水拭き・乾拭きの両方に対応しており、実際に触ってみると、厚手でとてもしっかりしたつくりです。「本当に捨てていいの? 」と少しためらってしまいそうですが、汚れたら気兼ねなく次の1枚に替えられるのは、とても助かります。

厚手で丈夫なのに使い捨てできる

さまざまな使い道がありそうで迷いましたが、今回はまず、浴室の蛇口のお手入れに使ってみました。水で濡らしてかたく絞り、こするだけで表面の汚れはきれいになりますが、洗剤をプラスするとさらにガンコな汚れまで落とせそうです。

こするだけで表面の汚れはきれいに

次に、浴室の壁を乾拭きしてみました。壁の凹凸に入り込んだ黒ずみも、こするだけで取り除くことができます。先ほどのミトンブラシと比べると柔らかい肌触りで、素材の性質上、広範囲を一気に拭き上げるのには向いていませんが、部分的な汚れをピンポイントで拭き取るのに重宝すると感じました。

ピンポイントの汚れを拭き取るのには向いている

使い捨てができる商品ですが、浴室を掃除し終えても「捨てるにはまだもったいない」と感じたため、洗剤を吹きかけて玄関の床も水拭きしてみました。すると……。

玄関の床を掃除すると真っ黒に

クロスが真っ黒になるほど、玄関の床一面をきれいにしてくれました。ここまで使えば、ようやく捨てられそうです。

カインズ3商品、それぞれに向いている用途は

最後に、今回使用した3点について、得意な用途を整理してみましょう。

シンク洗いブラシは、商品説明にある通り、洗面台のボウルや水栓金具まわりなどの掃除に力を発揮します。コンパクトながらブラシ繊維がしっかり汚れをかき出してくれるため、洗面台に常備しておきたい一品です。

ミトンブラシは、浴室の壁や浴槽、床など広い面を一気に掃除したいときに重宝します。手にはめるだけで力が入れやすく、壁から浴槽、床へとスムーズに移動しながら掃除できるのが魅力です。それだけでなく、シャワーヘッドや浴室小物までお風呂全体を掃除できる使い勝手の良さがあります。

マイクロファイバークロスは、今回の浴室まわりの掃除にとどまらず、用途の広さが際立ちます。窓拭きやコンロの掃除、洗車など、あらゆる場所で活躍しそうです。お子さんのいるご家庭では、食事の食べこぼしや、お茶・ジュースを盛大にこぼしてしまった緊急時にも使えます。

また、使い捨てできるからこそ、本格的な汚れの掃除にも思い切って使えます。汚れたクロスをスッキリ捨てられるのは、後片付けの手間がなく、非常にありがたい点です。3点とも、水回り掃除のハードルが一気に下がるアイテムでした。他にも便利な商品が揃っているので、ぜひチェックしてみてください。