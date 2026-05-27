2026年5月の新作5品まとめ(5月26日発売予定)

本記事ではミニストップで5月26日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、先週に引き続き「天空の抹茶®」を使用した和スイーツをはじめ、満足感のあるお弁当やカレー、さっぱり楽しめるサラダ巻など、多彩なラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年5月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「天空の抹茶シュークリーム」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

上品な苦みの抹茶クリームと、ほんのり甘いホイップクリームを合わせた2層仕立てのシュークリーム「天空の抹茶シュークリーム」(192.24円) は、鮮やかな緑色で濃厚な風味が特徴の静岡県産「天空の抹茶®」を使用しています。

「ねぎ塩グリルチキン弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

じっくり漬け込んで柔らかく仕上げ、オーブンで香ばしく焼き上げたグリルチキンのお弁当「ねぎ塩グリルチキン弁当」(699.84円)は、ねぎ油とごま油で香り豊かに仕上げたコク深いねぎ塩だれがかかっています。

「スパイシードライカレー」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「スパイシードライカレー」(537.84円)は、辛口のカレーピラフに、野菜や鶏肉、ツナを入れた具沢山でスパイシーなドライカレーをトッピングしています。

「しゅうまい幕の内弁当」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

「しゅうまい幕の内弁当」(537.84円)は、しゅうまいと玉子焼き、つくね、たけのこ煮、梅しそささみ揚げ、漬物などのおかずが組み合わさったお弁当です。

「2種の海鮮サラダ巻」(516.24円)

価格 : 516.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

2種類の海鮮具材(サーモン・甘えび)を使用した彩り豊かな「2種の海鮮サラダ巻」(516.24円)は、海鮮の旨みとグリーンリーフのさっぱりとした味わいが楽しめます。

まとめ

5月26日発売の新商品は、「天空の抹茶シュークリーム」などの抹茶スイーツをはじめ、「ねぎ塩グリルチキン弁当」「スパイシードライカレー」「しゅうまい幕の内弁当」などの食事メニューや、「2種の海鮮サラダ巻」もラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用