セブン‐イレブン・ジャパンは6月1日、「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」を全国のセブン‐イレブンで開催する。

「旨辛」な韓国グルメが集結

今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパはもちろん、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感のチュクミ(イイダコ炒め)、トレンドの最先端をゆくスイーツなど幅広くラインアップ。日常の食卓で、手軽に韓国旅行気分を味わうことができる。第1弾では(6月1日～6月7日)には9商品が登場。第2弾は6月8日より開催する。

「ピリッと旨辛 ビビンバおむすび」(213.84円)は、牛肉、にんじん、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたおむすび。コチュジャンを使用し旨辛な味わいに仕上げた。

「旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび」(213.84円)は、人気の炒め麺ポックンミョンを、ごはんと組み合わせた「そばめし」スタイルのおむすび。コチュジャンの香ばしい辛味がクセになる味わいだという。

「チーズキンパ(5巻)」(300.24円)は、コチュジャンを使用した旨辛味の韓国風海苔巻き。モッツァレラ、ゴーダなどを合わせた、コクのあるチーズソースがポイント。

「旨辛コチュジャン サムギョプサル丼(もち麦)」(699.84円)は、韓国料理で定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラ肉を直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌(スンチャン)コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付けした。

「旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ」(753.84円)

「旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ」(753.84円)は、旨辛いタレで味付けをしたタッカルビに、コクのある伸びるチーズソースを合わせたお弁当。小松菜と人参のナムルなどを盛り付けた。

「ロゼクリーム焼きパスタ&2種の韓国チキン」(645.84円)は、韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いた一品。クリーミーで甘辛い味わいのロゼクリームと、中央のチーズを絡めて楽しめる。

「ハンドDELI とろーりチーズチヂミ」(213.84円)は、もっちり生地のチヂミと2種類のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しい一品。野菜をふんだんに使用しており、ワンハンドで手軽に食べられる。

お店で揚げたシリーズから「プルコギパン」(260.28円)が新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた。粗目のパン粉でサクサクとした食感に仕上げている。

「セブンプレミアム チュクミ(冷凍食品)」(537.84円)は、イイダコの下処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感を実現。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに仕上げた。

カップ麺やスナックも

このほか、「プデチゲサバル麺」や、「コムタンサバル麺」、「サムゲタンサバル麺」(いずれも203.04円)、「世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」(192.24円)なども展開する。