5月も終わり、来週からは6月に入ります。すでに梅雨入りした地域もありますが、本格的な梅雨シーズンを前に束の間の陽光を楽しみたいという人も多いはず。晴れた日には、お気に入りのスイーツ片手にウォーキングもいいですよね。

2026年5月・6月の新作5品まとめ(5月26日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで5月26日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ボリューミーな仕立てのパン・オ・ショコラ、もっちり食感の宇治抹茶のクリームロール、ストロベリーレアチーズのファミマ・ザ・クレープ、クリームたっぷりの厚切りケーキサンド、塩ココアクッキーと塩チョコアイスを組み合わせたミルクアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「どかっとパン・オ・ショコラ」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ボリューミーな仕立てのパン・オ・ショコラ。デニッシュ生地にチョコクリームとダイスチョコを巻き込んで焼き上げています。

「もっちりクリームロール（宇治抹茶）5個入」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

細巻きタイプの5切れ入りの宇治抹茶クリームロール。抹茶ホイップクリームの中に抹茶ソースを入れ、もちもち食感の抹茶生地で巻いています。

「ファミマ・ザ・クレープ ストロベリーレアチーズ」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ストロベリーソースとレアチーズムースをホイップクリームで包んだ、絶妙もちもち食感のファミマ・ザ・クレープです。

「クリームたっぷり厚切りケーキサンド」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

クリームをリッチに挟んだ厚切りのケーキサンド。スポンジ生地でホイップクリームをたっぷりサンドしました。

「赤城 たべる牧場 塩チョコ」(298円)

「赤城 たべる牧場 塩チョコ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「たべる牧場」のミルクアイスに、塩ココアクッキーと塩チョコアイスを組み合わせた、甘じょっぱい味わいのアイテム。塩チョコアイスには、チョコチップを混ぜ込むことで、パリパリした食感も楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月26日発売の新商品は、デニッシュ生地にチョコクリームとダイスチョコを巻き込んだ「どかっとパン・オ・ショコラ」、抹茶ソースを入れた抹茶ホイップクリームを抹茶生地で巻いた「もっちりクリームロール（宇治抹茶）5個入」、絶妙もちもち食感の「ファミマ・ザ・クレープ ストロベリーレアチーズ」、ホイップクリームをスポンジ生地でサンドした「クリームたっぷり厚切りケーキサンド」、甘じょっぱい味わいのアイス「赤城 たべる牧場 塩チョコ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。