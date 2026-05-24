セブン - イレブン・ジャパンは、人気の焼き菓子カテゴリーから、リニューアルした「セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ」を、全国のセブン - イレブン店舗にて4月21日より順次発売していると発表した。また、新商品「セブンカフェ チョコチャンクスコーン」「セブンカフェ ガレット・ブルトンヌ」も同日より順次発売しているとのことだ。香ばしさや「カリッふわっ」な食感など、本格的なおいしさにこだわった焼き菓子が揃っているという。

セブン - イレブン 焼き菓子

セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ

「セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ」(203.04円)は、製法と原材料の配合などを見直し、外はサクッと中はしっとり、じゅわっとした2層の食感を目指したという。最大の魅力は食感のコントラストであり、熱がしっかり伝わる深い型に改良してじっくり焼き上げることで、素材の味わいを引き出しているとのことだ。

セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ 203.04円

国産発酵バターに焦がしバターを加え、3種類のアーモンドを贅沢に使用している。特に「マルコナ種」の比率を高めることで、深みのある香りと味わいに仕上げたという。生地のしっとり感を維持するために国産小麦と米油を追加し、素材そのものの美味しさをより引き立たせているとのことだ。4月21日から順次発売中で、6月までに全国へ販売拡大する予定だという。

セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ

セブンカフェ チョコチャンクスコーン

「セブンカフェ チョコチャンクスコーン」(203.04円)は、しっとりほろっとしたスコーン生地に、ゴロゴロとした存在感のあるチョコを合わせた食べ応えのある一品だという。温めることでチョコが溶け出し、より豊かな風味を楽しめるとのことだ。4月21日から全国にて順次発売している。

セブンカフェ チョコチャンクスコーン 203.04円

セブンカフェ ガレット・ブルトンヌ

「セブンカフェ ガレット・ブルトンヌ」(203.04円)は、フランス北西部・ブルターニュ地方発祥の伝統菓子「ガレット・ブルトンヌ」を再現した厚焼きサブレだという。発酵バターをたっぷり使用した、素材のおいしさが引き立つシンプルな味わいが特徴とのことだ。4月21日から全国にて順次発売している。