1960年代に誕生した特撮テレビ番組「快獣ブースカ」。あのぽってりかわいいブースカが、このほどフロッキー素材のフィギュアになってカプセルトイになって登場します!

「快獣ブースカ カラフルフロッキー コレクション」

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2026年5月下旬より発売開始✨

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フロッキー加工によるふわふわな触り心地をお楽しみいただくことができます💕

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カプセルトイ版&豪華オプション付きボックス版の2形態👍

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https://m-78.jp/news/post-7804

(@tsuburayaprodより引用)

「快獣ブースカ カラフルフロッキー コレクション」

ブースカ、懐かしいですね。ぽってりゆるい体型と、ちょっぴりとぼけた表情が相変わらず愛らしい。

今回登場する「快獣ブースカ カラフルフロッキー コレクション」(500円)は、フロッキー加工によるふわふわな触り心地がたまらないフィギュア。細部までこだわった造形に加え、肩部が可動するため、両腕を自由に動かしてお気に入りのポージングを楽しむこともできるのだとか。

カラーは、原作をイメージした「サンフラワーイエロー」と、「フロッググリーン」「マロンブラウン」「ノスタルジーブルー」「ブライトオレンジ」「ピンク」の全6色展開。

また、コンプリートボックス版も用意されていて、こちらはなんと、劇中をイメージした衣装付き。「サンフラワーイエロー」には青いでかパン、「ピンク」には赤いでかパン、「フロッググリーン」には黒い楽団服、「マロンブラウン」には白い楽団服、「ノスタルジーブルー」には銀の化粧まわし(銀)、「ブライトオレンジ」には金の化粧まわしが付いていて、着せ替えして楽しむこともできるんです。

このニュースに、SNSでは「超かわいいれす」「欲しい!!」「えええっ こんなんコンプしたいやん…」「むっちゃ可愛らしいですね〜! 是非ともお迎えさせていただきます」といった声が。コンプボックスでサクッと揃えちゃうのもよし、何が出るかと楽しみにガチャるのもよし。ぜひ、なつかわな快獣ブースカをお迎えしてみてはいかがでしょうか。