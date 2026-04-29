カインズは4月23日、物価高や移動コスト増により遠出を控える傾向が予想されるゴールデンウィークに向け、自宅や近所の公園で「遊ぶ・つくる・食べる・くつろぐ」体験を楽しめる商品を紹介した。

箱庭ガーデンフレームセット ※イメージ画像

「くらしDIY」のコンセプトのもと、日常を特別な時間に変える工夫を凝らしたアイテムをそろえた。

「箱庭ガーデンフレームセット」(4,480円～)は、庭やベランダに置くだけで花壇や菜園が作れるフレーム。サイズを組み合わせて段差を作るなどアレンジも自在で、砂を入れれば簡易的な砂場にもなる。

箱庭ガーデンフレームセット ※イメージ画像

「壁に取り付ける秘密基地テント」(4,980円)は、部屋の壁を利用して設営する省スペースな子供用テント。自分だけの空間を楽しめる秘密基地のような設計で、使用しない時は巻いて収納できる。

壁に取り付ける秘密基地テント

「つくるといシリーズ」(298円)は、ハサミやのりを使わずに組み立てられるダンボール工作キット。魚や動物などの豊富なラインアップがあり、小さな子供でも安全にモノづくりの達成感を味わえる。

つくるといシリーズ

「CAINZOOシリーズ」(4,980円～)は、動物をモチーフにしたDIY家具シリーズ。組み立てた後にやすりがけや塗装を施すことで、自分好みのデザインに仕上げられる。

CAINZOOシリーズ

「レンジで楽チン グリルプレート」(2,980円)は、「焼く・煮る・炊く・茹でる」の4種類の調理ができるグリルプレート。「レンジで楽チン スチーム調理バッグ」(298円)は、食材と調味料を入れて電子レンジで加熱するだけで、手軽に蒸し料理が完成する。火を使わないため子どもと一緒に安心して調理を楽しめる。

レンジで楽チン グリルプレート

レンジで楽チン スチーム調理バッグ

「くつろぎビッグソファ」(9,800円)は、身体を預けてゆったりと座れる大型ソファ。親子で並んで座れるサイズ感で、面ファスナーを使えば2台を連結することもできる。

くつろぎビッグソファ

「バランスボード」(9,800円)は、室内で遊びながらバランス運動やストレッチができるボード。左右に動かして体幹を鍛えるほか、座椅子のようにも使える。

バランスボード

「涼しく感じるポップアップテント」(3,480円)は、遮光率99%以上の生地を採用し、強い日差しをカットするクイックシェード。ワンタッチで簡単に設営できるため、庭先や公園でのレジャーですぐにプライベート空間を作れる。

涼しく感じるポップアップテント

「アームチェア M」(1,480円)は、肘掛けやドリンクホルダーを備えた折りたたみ式のアウトドアチェア。収納袋付きで持ち運びやすく、外の空気を感じながらゆったりとくつろげる。子ども向けのサイズも展開している。

アームチェア M

「キッズ用ファッショングラス」(980円)は、紫外線を99.9%カットし、子供の目を日差しから守るグラス。大人と同様に対策が必要な子供の屋外活動を安全にサポートする。

キッズ用ファッショングラス

「日傘としても使える軽い自動開閉折傘」(2,980円)は、ワンタッチで開閉でき、日傘としても活用できる軽量な折りたたみ傘。荷物が多い時でも扱いやすく、強い日差しや急な雨に対応できる。