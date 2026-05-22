三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザは6月1日～7月2日、「LAZONA Beauty Fair – 凛と、輝く夏。– 」を開催する。

LAZONA Beauty Fair

期間中は最旬コスメやインナービューティフードの紹介のほか、多彩な体験イベントを展開する。

夏コスメやフードメニューを紹介

6月13日には、2階ルーファ広場にて、SNSを中心に活躍中のKANAKAさん、Taccoさんが講師を務める無料のヨガイベント「LAZONA GREEN YOGA」を実施する。事前予約制。雨天中止。応募は5月31日まで、ラゾーナ川崎プラザのホームページ・イベントページで受け付けている。

人気講師を迎えての無料ヨガイベントも開催

6月13日～22日には、SK-II「最新の肌測定体験イベント」、6月20日・21日にはビックカメラ「＜パナソニック＞ビューティー体験イベント」、6月27日・28日には、東京小町「あの"スキコン"が試せる！暑さ吹き飛ぶ 冷えキュン体験」、6月27日・28日には、ロクシタン「ひんやり頭皮用ミスト 体験会」を開催する。

最新の肌測定体験イベント

6月1日～7月2日には、AIカメラによるパーソナルカラー診断タブレットを設置する。6月12日～28日には、対象コスメ店舗で3,000円以上(税込・合算不可)購入した人を対象に、限定コラボフレームで撮影できる韓国発のセルフフォトブース「Photomatic」も登場する。

6月22日～28日は、対象コスメ店舗で5,000円以上購入すると、最大1万円分のお買物券・お食事券が当たるスクラッチキャンペーンも開催する。

イベントの詳細は、5月25日に公開される特設ウェブサイトにて案内予定。