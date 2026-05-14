三井不動産は、北海道の保有林を活用したプロジェクト「EMA WISH PROJECT ～森とまちを願いでつなぐ～」を日本橋エリアで開催する。

旭川市立永山南小学校の小学生のイラストを活用した絵馬

同プロジェクトは、同社グループが推進する"終わらない森"創りの取り組みの一環として実施する。保有林の木材で作った絵馬を約84メートルにわたって並べ、「最も長い特製絵馬の列/Longest line of custom-made ema」として世界記録に挑戦する取り組みとなる。

掲出される約84メートルという長さは、2027年竣工予定の国内最大・最高層の木造賃貸オフィスビル「日本橋本町三井ビルディング ＆forest」の高さに相当する。同社グループが進める「植える・育てる・使う」というサイクルを象徴するプロジェクトで、森林資源を都市で活用することで持続可能な街づくりへの貢献を目指している。

絵馬には、旭川市立永山南小学校の児童が描いたイラストがあしらわれている。そこへ「三井のすずちゃん」こと俳優の広瀬すずさんをはじめ、アスリートや地域住民、同社社員ら約700人が未来への願いを記入する。

5月19日には一般来場者向けの絵馬記入体験イベントも実施。日本橋の街全体を巻き込んだ共創型のイベントとして展開する。完成した絵馬の列は、世界記録達成の瞬間のお披露目を経て、5月21日午後から22日まで一般公開する。