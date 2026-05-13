三井不動産商業マネジメントが運営する「ららぽーと新三郷」は6月15日～28日、α世代を中心に絶大な人気を誇るタピオカドリンク専門店「ベビタピ」とのタイアップイベント「ベビタピがやってくる！ ～ららぽーと新三郷にお店がまるごと登場！！～」を開催する。

「ベビタピ」は人気TikTokerの「永ennのアリス」が総監督を務め、ドリンクにストローを刺す独特のパフォーマンスで話題の店舗。期間中はポップアップショップの出店をはじめ、人気インフルエンサーによる接客やキャラクターグリーティングなど、多彩なコンテンツを用意する。

ポップアップショップは、6月20日・21日・27日・28日の計4日間限定で1階屋内広場にオープンする。大阪アメリカ村や原宿の店舗で活躍する人気インフルエンサーたちがスタッフとして出勤し、ドリンクや限定グッズを販売する。参加にはドリンクの購入と整理券が必要で、各日最大650名が来場できる。ベビタピグッズ購入者を対象としたサイン対応も実施予定。

出勤スタッフ

6月15日から、5カ所のポイントを巡って1枚のポストカードを完成させる「あつめて完成スタンプラリー」を実施する。ポップアップショップの営業日にあわせて、キャラクター「ベビタピちゃん」とのグリーティングやフォトスポットの設置、ピンクの車体が特徴的な「ベビタピバス」の展示も行う。

ベビタピちゃんグリーティング

フォトスポット

ベビタピバス

ららぽーと新三郷内の対象店舗にて2,000円以上の買い物をしたレシートを提示すると、各日先着600名にオリジナルグッズをプレゼントする。