フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、38歳新卒で就活に挑む男性を追った「12浪の早大生 38歳の就活～僕に内定をください～後編」を、16日に放送する。

就活で島根を訪れた石黒さん

12年の浪人生活の末、30歳で早稲田大学に合格した石黒さんは、長い学生生活を続けるうちに39歳になっていた。就職活動は年齢の壁にも阻まれ、一向に進む気配がない。書類選考は落選の連続。面接にさえ進めない日々が続く。

そんな石黒さんに手を差し伸べたのが、大学のサークルOBで、女子大でキャリアセンター長を務める“大先輩”磯野さんだった。仕事の合間を縫って始まった個別指導だが、最初に直面したのは「エントリーシートが書けない」という現実だった。

12浪という過去、そして長過ぎた学生生活。失敗の連続だった自分に何を語れるのか…。石黒さんは自分を肯定できず、どう自己PRすればいいのか言葉がまったく出てこない。訪れたハローワークでは「普通の学生と同じルートで行くのは難しい」と告げられる。

そんな中、思いがけない出会いが訪れた。東京で開かれた地方企業との交流イベントで、島根県の企業担当者から「一度、遊びにおいでよ」と声を掛けられたのだ。その一言に、石黒さんの心は動く。夜行バスで島根へと向かうのだが…。

果たして、石黒さんは内定を手にすることができるのか。見守り続けてくれた母の思いに報いることはできるのか。39歳の新卒が行き着いた答えとは…。多部未華子のナレーションで見つめていく。

