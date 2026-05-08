バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」の新商品(各990円・付属数6パーツ)を9月21日より全国のバラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等で順次販売開始する。なお、一部商品は8月上旬よりファミリーマート一部店舗にて先行発売予定。

3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」とは

本商品は、造形が細かく、彩色が綺麗な3Dネイルパーツ。それぞれのキャラクターの愛らしい表情やモチーフで世界観を忠実に再現しており、ベースネイルを変える事で多様なアレンジができるパーツタイプのため、手軽に自分だけのネイルアートを楽しむことができる。

パーツは爪に沿いやすい形になっており、付属の粘着用シールで簡単にパーツを接着することが可能。また、ドリンクカップをイメージしたポップでかわいいパッケージになっている(※日本特許出願済)。

今回新たに、シックで洗練された「ハローキティ 赤黒アソート」、甘さと小悪魔感がきらめく「マイメロディ＆クロミ」が登場。さらに、ゆるっと癒される「リラックマ」、たまごっちからはポップで元気いっぱいな「まめっち＆いちごっち」と「くちぱっち＆ふらわっち」、キラキラしたデザインがかわいい「セボンスター」など全6種がラインナップに加わる。

きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート

きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ

きゃらねいるぱーつ リラックマ

きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち/くちぱっち＆ふらわっち

きゃらねいるぱーつ セボンスター

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