レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は5月27日、期間限定メニューとして「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と「鶏清湯 葱たんしゃぶ」の2商品を発売する。

旨辛 麻辣湯しゃぶ

昨年好評の「旨辛 麻辣湯しゃぶ」が復活

若年層や女性を中心にブームが続き、専門店も増加するなど、今や外食市場の中で定着しつつある麻辣湯。同店では昨年、旨辛 麻辣湯しゃぶを期間限定で販売し、販売期間を延長するほど好評を博した。その麻辣湯しゃぶが、今年はアップデートして登場する。

旨辛 麻辣湯しゃぶ

自分流アレンジを楽しむ3種のトッピング

今回は新たな"味変トッピング"として、「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」の3種を用意。自分好みにアレンジできる幅を広げることで、1回の麻辣湯体験の中で様々な味わいを楽しめる仕立てとした。

3種の味変トッピング

ベースの「旨辛薬膳麻辣湯だし」は、9種の薬膳スパイス(山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子)に、爽やかな香りと痺れが特長の青花椒油(アオホワジャオユ)と豆板醬で風味豊かに仕上げた。

「痺辛ニラ醬」で"ニラ醬麻辣湯"

痺辛ニラ醤は、山椒のしびれる辛さとニラの香りが特長のトッピング。「水餃子」と組み合わせることで、"シビ辛水餃子"として楽しめる。

トマトペーストで"スパイシートマト麻辣湯"

トマトの旨みとコクを凝縮したペースト。だしに加えることでトマトのやさしい酸味が味わいをまろやかにし、爽やかさとコクをプラスできる。「チェリートマト」と「チーズしゃぶしゃぶ」との組み合わせを提案している。

トマトペースト&バジルペーストで"イタリアン麻辣湯"

チーズリゾットに、トマトペーストとバジルペーストを加えることで、トマトの酸味とバジルの香りが広がる、イタリアン風の麻辣リゾットを楽しめる。

17種の国産野菜や12種の鍋肴でアレンジ無限

「赤軸水菜」は、アントシアニンを含み、鮮やかな赤紫色の茎が特長。シャキシャキとした食感とクセのない味わいで、麻辣湯だしともよく絡み、みずみずしい食感のアクセントに。「チンゲン菜」は、ほのかな甘みとやわらかな葉の食感が特長。麻辣湯だしの旨辛な味わいをほどよく受け止め、まろやかな美味しさを楽しめる。

他にも、コシの強さと味の染み込みやすさが特長の「平太春雨」や、クセのない味わいでぷるぷる食感の「白キクラゲ」、さっくりと歯切れが良くもちもち食感の「トッポギ」なども食べ放題でトッピングし放題。気軽に自分好みの組み合わせを楽しめる。

マンゴーのひんやりデザートも

「マンゴーのグラニテ(かき氷)」は、果肉の入りの贅沢なマンゴーのかき氷に、コクのあるバニラアイスと、ふんわり軽やかなホイップクリームを重ねたデザート。マンゴーの濃厚な甘みとみずみずしい果実感、グラニテならではのシャリっとした口どけが重なり、食後に心地よい爽やかさを楽しめる。麻辣湯の"シビ辛"な余韻のあとにも相性が良く、口の中をやさしくリセットしてくれる、〆におすすめの一品だという。

マンゴーのグラニテ

「鶏清湯 葱たんしゃぶ」も同時発売

同時展開する鶏清湯 葱たんしゃぶは、辛い料理が苦手な人や、上品でやさしい味わいを求める人に向けた一品。鶏の旨みを凝縮した「鶏清湯だし」に、創業140年を誇る"ごま"の老舗「九鬼」の芳醇な胡麻油を合わせ、奥行きのある味わいに仕上げた。期間限定の「彩り洒落ねぎ」や、赤軸水菜、チンゲン菜など、素材の味を引き立てる季節野菜で食感のアクセントを楽しめる。

〆には「中華麺」がおすすめだという。鶏清湯だしの深い旨みを余すことなく味わえる一杯として、ゆったりと締めくくることができる。

食べ放題でも、御膳でも楽しめる

提供期間は5月27日～7月14日。対象コースは120分制(90分ラストオーダー)の食べ放題で、「豚コース」(4,378円)、「牛コース」(4,708円)、「黒毛和牛コース」(5,918円)、「霜降り黒毛和牛コース」(7,568円)。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きとなる。

また、気軽に味わえる御膳スタイル(食べきりセット)として、「旨辛 麻辣湯しゃぶ御膳」と「鶏清湯 葱たんしゃぶ御膳」(いずれも1人前2,728円)も販売する。

セット内容は、お肉(3皿)に加え、2種の季節野菜と「こだわり野菜盛り」、選べる〆またはごはん、マンゴーのグラニテまで揃えた、しゃぶしゃぶをゆったり満喫できる内容となっている。おだしは、旨辛薬膳麻辣湯だし、またはごま油香る鶏清湯だしに加え、8種類から選べるおだしを組み合わせた"二色鍋"で提供する。気分や好みに合わせて、異なる味わいを一度に楽しめる。