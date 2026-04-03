レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は4月6日から、平日限定で「鍋飲みセット」(2,178円)を発売する。

「鍋＋2h飲み放題」で1,980円の超コスパプラン

本プランは、「選べる3種の鍋」に「2時間飲み放題付き」で2,178円という手頃な価格が特長。仕事帰りや友人との集まりで気軽に利用しやすい内容となっている。

販売期間は2026年4月6日～4月24日の平日限定。「選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり)」(2,728円)や、「選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題」(1,738円)も用意するほか、鍋飲みセット限定で「枝豆食べ放題」(330円)も追加できる。

2名以上で来店した場合は2種類の鍋を選択できる。なお、店舗や時期によって内容が異なる場合がある。渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店では実施しない。

気分やシーンに合わせて「選べる3種の鍋」

「選べる鍋」は、お酒と相性が良いの「もつ鍋(こく旨にんにくだし)」、食欲をそそる「火鍋(旨辛火鍋だし)」、定番の「すき焼き」の3種類から選べる。それぞれの鍋には、お肉と4種の野菜がセットになっており、食事とお酒をバランスよく楽しめる。

お酒とともに楽しめる、おつまみ・逸品料理も充実

おつまみや一品料理など、お酒とともに楽しみ方が広がるラインナップを用意している。おつまみは各種330円、逸品料理・サラダは各種440円と手頃な価格帯で楽しめる。