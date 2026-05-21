コントライブ『“逃亡者たち! 〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』(8月9日開催)の開催発表会見が18日に都内で開催され、極楽とんぼ・山本圭壱、ココリコ・遠藤章造、田村淳、ペナルティ・ワッキー、品川庄司・庄司智春が登場した。

「軍団山本」が初めて“逃げ道”を断ち、真剣勝負のコントに挑む

同コントライブは、リーダーである山本の呼びかけで遠藤、田村、ワッキー、庄司が集結。結成から30年以上の歴史を持ちながら一度も単独でのネタ披露を行ってこなかった「軍団山本」が初めて“逃げ道”を断ち、真剣勝負のコントに挑む。ライブは、放送作家で元お笑いトリオ「インパクト」の石原健次氏が作家を担当。8月9日に東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで2公演を開催し、第2公演では本編終了後に30分のアフタートークも実施する。

山本は、ライブへの意気込みを問われると「今回だけで終わろうという気持ちはさらさらなくて」と切り出し、「石原(健次)としゃべっているときも『1回だけで終わるようなのはしたくないから、やるなら、今回は東京だけどみなさんの思い出の地でもやりたい。また来年とか何回も続けていって初めてこのライブの価値が出るんだと思うから、やっていきましょう』と伝えました」と継続的に開催したい思いを語った。

娘にコントライブの開催を報告すると…

妻の西野未姫が2024年10月に第1子女児を出産し、先日5月8日に第2子となる男児を出産したことで2児の父となった山本は、報道陣から「おめでとうございます」と祝福されると「ありがとうございます」と対応。コントライブを開催することは妻の西野には伝えているといい、さらに、娘に伝えた際のエピソードも披露。「うちの娘、1歳半ですけど『(娘の)にこりちゃん、こういう舞台をやるからね』と言ったら『やだよ』と言っていました。(やだよが)口癖なんです。今日も朝に起きて第一声が『やだよ』でした」と明かし、場を笑わせた。

また、子どもたちにコントライブでカッコいいところを見せたい気持ちはあるかと聞かれると、山本は「もちろんそうですよ」とうなずき、「(第2子は)観に来ることは難しそうですけど、『伝説のライブをやった年にあなたは生まれたんだよ』ということは伝えていきたいと思います」とライブへの意気込みを含めて回答。子どもの名前については「一応決まってはいるんです。決まってます」としつつも公表は避け、「発表はするんですけど、今日、家を出るときに『こういう会見があるんだよ』と言ったら、妻、西野さんから『言わないでね』と(言われた)」と説明した。

田村淳が山本圭壱に感じた変化

さらに、子どもが生まれてからの変化を聞かれると、山本は「54歳まで独身でいて結婚して、56歳で子どもを授かって、今までまったく分からなかったことを少しずつやるにつれて、『みんなすごいことをしてきたんだな』と思って。第1子が誕生したときから、毎晩泣いてますよ」と冗談めかして心境の変化を吐露。

続けて「(軍団メンバーも子育てで)泣きたい夜もあるのに、テレビに出られてニコニコされているんだなと思ったら泣けてきて……」とおどけると、田村が「この前、家に遊びに行ったら、寝かしつけを山本さんがやられていて。『今やっと寝たところなんだよ、だからあまり大声を出さないでくれ』というのは、今までの山本さんからは出て来ない。だいぶ変わったと思います」と山本の子育ての様子を明かし、場を和ませていた。