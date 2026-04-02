女子バスケットボールチームのENEOSサンフラワーズは、ENEOSの前身のひとつである共同石油の時代から社会人バスケットボールの強豪として知られ、皇后杯・Wリーグのタイトル獲得数はWリーグチームで最多を誇る。2025-2026シーズンは、サンフラワーズ一筋で活躍した宮崎早織選手が今シーズン限りでの引退を発表してのシーズンインとなり、Wリーグでのプレーオフ入りを逃したものの、皇后杯／ユナイテッドカップの二冠を達成した。

シーズンを終え、いよいよ引退を迎えた宮崎選手と、今シーズンのキャプテンを務めた星杏璃選手にシーズンを振り返ってもらった。

ENEOSサンフラワーズ 宮崎早織選手（右）、星杏璃選手（左）

「結末よりもプロセスを大事にしたい」というふうにシフトチェンジした（宮崎）

――はじめに、サンフラワーズにとって2025-2026シーズンがどういうシーズンであったか、簡単に振り返っていただけますか。

星：宮崎選手が最後のシーズンなのはわかっていましたし、毎シーズン「三冠」というのが目標ではありますが、いつも以上に「三冠で宮崎選手を送り出したい」という気持ちが強かったシーズンでした。

宮崎：私は、ラストシーズンだったので、チームメイトたちと楽しんで終われたらいいと思っていましたし、結果として二冠がとれてうれしかったなと振り返っています。私にとっては忘れられないシーズンでした。

――シーズン前に、宮崎選手が今シーズン限りでの引退を発表されていて、周囲としてはどのように受け止めてのシーズンだったのでしょうか。

星：泣いても笑っても宮崎選手とプレーできる最後のシーズンだったので、シーズン終盤は、勝ち負けというより、宮崎選手とできるバスケを存分に楽しんで、それで結果がついてくればいいという感じでした。さみしさはもちろんありましたけれど、楽しくいいプレーをできるようにということを考えていました。

――宮崎選手はシーズン入りにあたって心境やプレーにこれまでと違うところはあったのでしょうか。

宮崎：いつもとは全然違うシーズンになりました。もう、勝ち負けに支配されたり、自分で自分を苦しめたりしたくなかったので。「結末よりもプロセスを大事にしたい」というふうにシフトチェンジしたシーズンでした。

やっぱり負けることは悔しかったし、勝ったことはすごくうれしかったけれど、今までの自分の考え方を変えられたというところが、新しい自分を見つけられたきっかけだったと思っています。

――「結果よりもプロセス」という考え方にシフトチェンジしたというのは、これまで結果に悪い意味でとらわれてしまうことがあったということですか。

宮崎：そうですね。この世界はやっぱり勝ち負けで評価されるので、常に勝つことに意味があると思ってきましたし、負けることはこのチームにとってよいことではなかったので、負けて学ぶよりは勝って学ぶというのが、バスケットを始めたときから思っていたことでした。でも、最後のシーズンでどう向き合っていくかとなったときに、その考え方が自分を苦しめているということに気づいたので、その考え方を変えて、結果にとらわれずに進んでいけたらいいなというようになりました。

――チームに対してもその思いは伝えていたのですか。

宮崎：一切伝えていないですね。やはり、そういう気持ちをもってしまったらこの世界にいてはいけないと私は考えていて、それが引退のきっかけでもありましたし、彼女たちには常に勝ち負けにこだわってほしいと思っていました。それで成長することもたくさんあるので。自分の考え方をシフトチェンジして、でも勝つことや負けることにも向き合いながら進んでいくんだっていうことは、自分の中に全部とどめていました。

――星選手は今のようなお話を聞いてどう思われますか。

星：私も今シーズン初めてキャプテンを務めさせてもらって、ENEOSサンフラワーズが作ってきた伝統、勝ち続けなければいけないチームであるということは宮崎選手が引退してしまっても途絶えさせていいわけではないと思っています。自分は7年目になりますが、それを自分の後輩たちにつないでいくのが自分の役目だと考えています。

内容がよかったから負けてもいいというのは違うと思いますし、宮崎選手が伝えてくれたように勝ち負けがある世界なので、普段から勝ちにこだわってやっていきたいと思っています。

――キャプテンとしてのシーズンはこれまでのシーズンとは違うところがありましたか。

星：一人でキャプテンをやっていたわけではなく、宮崎選手と一緒にやっていたので。でも、シーズンが始まったころは自分の中にちょっと気にしてしまうところもありました。シーズンの途中で考え方を変えることができて、キャプテンだからと気負いすぎず、いい方向でシーズンを終えられたかなとは思っています。

――来シーズンは、宮崎選手がいない中でキャプテンとしてやっていけそうな自信が芽生えた？

星：来シーズンに自分がキャプテンを務めるかはわかりませんけれど、もしキャプテンを務めさせてもらうのであれば、今シーズンは宮崎選手に頼りすぎてしまったところがあったので、その経験を生かしてチームを引っ張っていきたい、勝つチームを作っていきたいとは思っています。

二冠を取れたことで、このチームはできるんだと理解できた（星）

――今シーズンの目標は三冠だったということですが、リーグ、皇后杯、ユナイテッドカップのそれぞれの大会についてはどう評価されていますか。

星：リーグはやはり期間が長くて、シーズン前半にけっこう負けが続いてしまって、それをなかなか断ち切ることができなかったという印象です。一個一個の試合の大切さを学びました。「前半に負けが続いてしまっても後半に巻き返せる」という考え方は本当に厳しくなるというのは、今後のシーズンに活かせる、いい学びがあったと前向きにとらえています。

皇后杯は、たぶんENEOSが優勝するとは周囲は思っていなかったんじゃないでしょうか。けれど、サンフラワーズは一発勝負の大切さというのをわかっているチームなので、その自分たちの強みを活かせて気持ちで負けなかった。「自分たちはできる」ということを周囲にも自分たちにも証明できた大会だったと思います。

ユナイテッドカップは、プレーオフに出られないというリーグ戦の結果が出たあとの大会だったので、泣いても笑っても最大3試合、ということが分かっていました。自分たちも吹っ切れた状態で試合に臨めましたし、最後は宮崎選手を笑って送り出したいという気持ちをみんなが持っていて、3日間で3試合だったので体力的にも気持ち的にも厳しかったんですけれど、気持ちがどこよりも強かった。盛り上がり方もそうでしたし、一発勝負での試合のもっていきかたというのは自分たちが一番強かったなと思います。

宮崎：シーズンを振り返ってみて、勝つこともあって、負けることもあって、いろいろなことと向き合いながらシーズンの半年間を戦ってきました。ENEOSというチームは連覇を続けた、勝ち続けることが当たり前と言われるチームで、私はその勝ち続けていた時代を知っていますけど、若い選手たちでそれを間近で感じている選手は少ない。でもその中で一人一人がどうしたらこの歴史あるチームで勝ち続けられるのかを模索しながら頑張り続けられたシーズンだったと思います。それは私にとってもそうですし、若い選手たちのこれからにとってもすごく財産になる経験だったんじゃないかと。

皇后杯に関しては、一発勝負の大事さを、私やエブリン（馬瓜選手）、アン（星選手）しかわからなかったはずなのに、みんながそれを理解して優勝までいけた、試合を振り返っても何連覇もした選手たちと同じような勝ち方をしていた。本当にこのチームのすごさをみんなが理解して戦いぬいたというのが伝わる、見ていて感動するチームになったと思いますし、選手たちとともにスタッフも一緒に作り上げてくれた大会となりました。

最後のユナイテッドカップに関しては、（リーグの）プレーオフに進出できないことが決まった後の大会だったので、モチベーションの維持という面では大変な状況でしたが、そんな中での一発勝負で私たちの強さがより出せた大会だったと思います。「一発勝負ではENEOS強いよね」というのが引き継がれていると感じて、私はすごくうれしかったですし、今まで若い選手たちに伝え続けてきたことがみんなに伝わってよかったなと思える大会になりました。

加えて、ユナイテッドカップというこの大会自体を、私たちが勝つことで価値あるものにしたんじゃないかと思っています。来年はどのチームも三冠を狙うために全力で奪いにくる大会になったんじゃないでしょうか。

――ユナイテッドカップは、開催時期なども含めて、位置づけがちょっとわかりにくいところもあったのですが、選手にとっても向き合いにくいところがある大会だったのでしょうか。

宮崎：そうですね……正直、向き合いにくさっていうのはありました。大会の意図としては、Wリーグがプレミアとフューチャーの2部制に分かれたときに両サイドのチームが一緒に戦い、チャンピオンを目指す一発勝負のカップ戦として作られたのですが、今年が第2回なので、まだ浸透していない感じがします。今回私たちが勝つことでいい方向に進んで、価値のある大会にできたのではないかなと思っています。

星選手が宮崎選手に合うのは久々だとのこと

――三冠を目指したこのシーズン、皇后杯／ユナイテッドカップの二冠という結果についてはどういうお気持ちですか。

星：個人的には今シーズン、やるべきことは果たしたかなと思っています。このところ、チーム間の移籍も多くなって、勝ち続けることの大変さというのがあるので、そんな中で皇后杯・ユナイテッドカップの二冠をとれたことは自信につながりましたし、このチームはできるんだということを自分たちで理解できたシーズンになりました。

宮崎：私はもう満足ですね。本当にすばらしい結果を手にして辞められるのはすごく幸せですし、移籍が増えてどのチームが優勝するかわからないくらいタフな試合が続くようになった中で、選手たちやスタッフが一緒に作り上げてきたこのチームが二冠を達成するっていうのはすごいことです。とくにENEOSは、連覇するようなチームだからWリーグも優勝してもう一冠も取れたらうれしいよねっていうくらいの感覚で見られるかもしれませんが、いまはそんな時代ではなくて、一冠をとるのも本当に難しい。二冠っていうのはすばらしい結果だし、言葉では表せないくらいうれしかったですね。

――今シーズン見えた課題、来シーズンに向けて改善すべきポイントのようなものはありましたか。

星：リーグ戦でプレーオフに出られなかったのは2005年以来のことで、伝統あるチームの歴史を途絶えさせてしまったという感覚はあります。シーズンの前半から勝ち星を積み重ねていくことがプレーオフ進出のカギになる、負けてもいい試合なんてひとつもないということを痛感したので、来シーズンはひとつひとつの試合にしっかり向き合って、リーグではプレーオフに進んでしっかり優勝できるようにがんばっていきたいと思っています。

宮崎：何よりも一番大事なのは気持ち、ということを今シーズンを通して強く感じました。選手たちは、自分で自分のモチベーションを維持しながら、優勝するっていう気持ちを常に持って進んでいかなくてはいけない。ENEOSは追う側ではなくて追われる側ですが、私たちは今シーズン、追われる側・追う側のどちらも経験できた。ここから、若くてもより強いチームを作っていくには、技術よりは気持ち。大事な試合でボールから逃げない、大事な試合で自分がしっかりシュートを決めに行くっていう気持ちを一人一人が持ってコートに立つということが来シーズンのENEOSにとっていちばんカギになるポイントじゃないかと思っています。

――星選手は、来シーズンをどういうシーズンにしたいと思いますか。目標はやはり三冠ということになるでしょうか。

星：やはり三冠は目指したいんですけれど、個人として、バスケ人生の最高地点を目指したいと思っています。バスケのキャリアの中でのピークを作れる年でもあると思うので、そこを目指してがんばりたいです。

――それを具体的に言うと、チームとしての三冠であったり、個人としてのそれへの貢献であったりということになりますか。

星：そうですね。チームを勝たせられるような、私がコートに入れば勝てるようなプレイヤーになっていきたいです。

――それに向けて、来シーズンが始まるまでの時間をどのように過ごされますか。

星：基礎・基本的なことをもう1回やり直したいと思っていますし、なにより自分は膝のケガもしているので、そのケアとそこの強化をシーズン前にどれくらいできるかで長いシーズンを乗り越えられるかが違ってくると思うので、そこにはしっかり目を向けていきたいですね。

――ケガから復帰されて、体調はいかがですか。

星：ケガの具合は大丈夫です。去年（2024-2025シーズン）が復帰のシーズンだったんですけれど、去年よりも今年のほうが動きや切れもよかった感覚があるので、「今シーズン」よりも「来シーズン」というようにシーズンごとにステップアップしていきたいです。

――宮崎選手は、引退をいざ迎えてのいまのお気持ちはいかがですか。

宮崎：本当に引退したんですか？ っていうくらい今は忙しくて、あんまり休めていないんです。でも、いままでバスケが中心の日常、「明日は練習があるから今日はこの時間に寝よう」ということを常に考えながらの12年間だったので、それがまったくなくなるってとても気楽だなと思いながら、すごく寂しい気持ちもあります。

これから自分がどこを目指して、何をしていきたいのか、ゆっくり休みながら進んでいけたらいいなと思っていますし、彼女たちともう一緒にバスケはできないですが、これからは先輩というより友達としていろんな相談に乗ってあげられる存在でいたいと思っています。

――今後のご予定として考えていることなどはありますか。

宮崎：たくさんの方に聞かれるんですけれど、何も決めてなくて。まずはゆっくりした時間がほしいので、そこから少しずついろんなものにチャレンジしたり足を踏み入れたりして、私に何があっているのか、どこに行きたいのかっていうのを見つけていきたいなと考えています。

最終的な着地点として、私と出会えてよかったと思ってもらえるような女性でいたいと思うので、そこにたどり着けるようなプロセスというのを大事にしていけたらいいですね。

――星選手は、宮崎選手とお会いする機会は今も多いんですか？

星：シーズンが終わって、今日は久々に会いました。

宮崎：これは現役のときからそうなんですけど、私はオフに入ったら一度たりとも体育館には来ないので。いまもそれはこれまでと変わりなく、みんなもまだ今は私がまだいるような感覚かもしれない。代表期間でシーズン開幕の2週間前に戻ってきたりしていましたし、来シーズンが開幕してコートにいないっていうので初めて実感してくれるんじゃないですか。

――星選手から見て、現役時代と雰囲気が違うというようなところはありますか。

星：全然です、全然。次にみんなで練習をやるっていうときにも来そうな雰囲気です。

「ありがとうございます」という一言に尽きる（宮崎）

――最後に、星選手からは来シーズンに向けてのメッセージをお願いします。

星：毎シーズン、たくさんの方が足を運んでくれたり、画面越しに応援してくれたり、SNSなどで応援してくれたりしていて、それが自分が頑張る糧になっています。来シーズンも自分のピークを目指してがんばっていきますので、たくさん会場に足を運んでいただけたらうれしいです。

――宮崎選手には、これまでの選手生活を応援していただいたみなさんへのメッセージをいただけますか。

宮崎：本当に、「12年間たくさん背中を押し続けていただいてありがとうございます」という一言に尽きます。それに、やっぱりENEOSという同じチームで12年間プレーし続けられるというのは本当にうれしいことでしたし、会社が1年目から大事に育ててくれたからこのチームで続けたいと思ったので、会社にもすごく感謝しています。

もちろん、ファンのみなさんには感謝の気持ちでいっぱいです。これから私が戦うのは違うフィールドになりますが、そうなっても変わらずに私のことを応援してほしいと思いますし、ENEOSの選手たちはこれからも戦いが続くので、常に味方であり、背中を押し続けてあげてほしいなと思っています。

――ありがとうございました。

お二人の話を聞かせてもらうのとは別に、ENEOSサンフラワーズの石崎栄司部長から、ENEOSがサンフラワーズをどう考え、サポートしているかについてコメントをいただいた。

ENEOSサンフラワーズは、挑戦し続ける姿で企業の想いを伝える大切な存在。グループ社員やお取引先様はもとより、社会全体に元気と誇りと感動を届け、女性活躍の象徴として、企業と社会を前向きにつなぐ、チーム企業理念を体現する大切な存在です。ブランド価値を高めるだけでなく、社員の誇りや社会とのつながり、女性活躍推進を通じて企業の持続的成長を支えるチームだと考えています。 「挑戦・継続・チームワークといったENEOSの価値観を“言葉ではなく姿”で示す存在」として、実際にプレーする姿を通じ、企業の姿勢が可視化されることが、ブランドの信頼と好感（親しみやすさ）を高めることにつながると思っています。 「社員の誇りとエンゲージメント向上」「採用力の強化（特に女性活躍推進の象徴）」「地域社会・取引先との関係深化」といったメリットもありますが、ダイバーシティ推進／次世代アスリートの育成／スポーツ文化の発展などの社会の要請に応えるものでもあり、企業の理念を社会に翻訳し、長期的企業価値を高めていける存在だと考えています。

来シーズンは宮崎選手が不在のシーズンとなるが、星選手を始めとする次の世代が台頭してきている。今年果たせなかったWリーグ優勝を含む三冠を目指すENEOSサンフラワーズに期待したい。