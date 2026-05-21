4月24日～5月6日に、東京・ベルサール高田馬場で開催された国内最大級のポーカーの祭典「Japan Open Poker Tour（以下、JOPT）2026 Grand Final」。同大会では、公式スポンサーであるINFORICHが展開するモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」が会場に設置され、長時間のプレーや観戦をサポートした。

「CHARGESPOT」のアンバサダーを務めるインフルエンサーのかとゆり。アンバサダー就任1年を迎えた彼女にインタビューし、イベントの感想や活動への思い、発信のこだわりや結婚後の心境の変化について語ってもらった。

インフルエンサーのかとゆり

――今回のイベントに参加してみていかがでしたか?

かとゆり：ポーカーイベントに初めて参加させていただいたんですけど、皆さん本当に真剣に取り組んでいて。ポイントがかかっているので、12時間ぶっ通しでプレーする方もいて、エナジードリンクを置いている方もいらっしゃいました。眠気と戦いながらもアドレナリンが出ているのか、すごく集中していて。「こんな楽しい世界もあるんだな」と知ることができました。

――CHARGESPOTの公式アンバサダーとして、どのような活動をされていますか?

かとゆり：TikTokでショート動画のアカウントを、CHARGESPOTの公式とコラボで運用しています。あまり“公式っぽくない”、硬くない動画で、日常の中に自然とCHARGESPOTがあるような発信を心がけています。





TikTok用の動画についてカメラマンのさなさんと打ち合わせをする様子

――実際に活動されるなかで、印象的だったことはありますか?

かとゆり：全国に約4万台あるサイネージに起用していただいたことですね。「どこに行ってもいるよ」と言っていただけて、CHARGESPOTの影響力をすごく実感しました。

また、TikTokのコラボアカウントで、100万再生を超える動画を何本も出せたことも印象的でした。公式とのコラボだったので最初は不安もあったんですけど、結果的にINFORICHさんにも喜んでいただけてとてもうれしかったです。

――日常生活でもCHARGESPOTは利用されていますか?

かとゆり：めちゃくちゃ使ってます。もともとプライベートで使っていて、それを発信していたら今回のお仕事につながりました。「ぜひ仕事がしたいです」と自分からお願いして実現したので、本当にうれしかったです。

私は財布を持たずキャッシュレスなので、スマホの充電が切れると何もできなくなるんです。残り5％くらいでコンビニに駆け込んで充電して、そのまま安心して出かけられるのは本当に助かっています。

――充電に関する困った経験はありますか?

かとゆり：連絡の途中で急に電池が切れてしまったり、待ち合わせ場所が分からなくなったりしたことがあります。その時は連絡手段がなくて、本当に困りました。

――今後アンバサダーとして取り組みたいことはありますか?

かとゆり：まだ人口の1割くらいしか使ったことがないと聞いて驚きました。自分の周りでは当たり前のサービスだと思っていたので。若い世代だけでなく、もっと幅広い人に知ってもらえるように発信していきたいです。

――もしインフルエンサーとしての活動をしていなかったら、どんな人生を歩んでいたと思いますか?

かとゆり：普通の大学生だったので、そのままどこかの会社に就職して、普通の会社員になっていたと思います。

――かとゆりさんは理系学部のご出身ですが、今のご自身を支えているのは直感と計算、どちらでしょうか?

かとゆり：難しいですね……。すごくネガティブな性格なので、「こうなったらどうしよう」といろんなパターンを全部考えてしまいます。

――現在のご自身の活動についてはどう考えていますか?

かとゆり：昔と今ではキャラクターも変わってきていて、今は結婚もしていますし、人生がそのまま表れている感じですね。あまり作り込まず、自然体で発信していきたいですね。ストレスがないことを一番大事にしています。

――結婚後、仕事への向き合い方に変化はありましたか?

かとゆり：かなり変わりました。既婚者としてどう見られるかなど、今まで考えなかったことも意識するようになりました。できなくなる仕事もあると思いますが、その分できる仕事も増えると思うので、そこも楽しみたいです。

――旦那さんには仕事の相談をしたりしますか?

かとゆり：全くしないです。もう自己判断ですね。「これは(夫が)嫌がるだろうな」といったことは自分で考えて、やる・やらないを決めています。仕事の話も基本的に家に持ち込まないようにしています。

――画面越しでは絶対伝わらない、かとゆりさんの人間臭い一面を教えてください。

かとゆり：ないです(笑)。……でも、さっきも言った通りめちゃくちゃネガティブなんですよ。SNSの数字が落ちた時とか、連続で落ちると「ああ、もう終わりだ」って思っちゃって。そのまま第二の人生とか、セカンドキャリアを考えることもあります。終わるはずないのに(笑)。それがリアルです。

――インフルエンサーとして気をつけていることはありますか?

かとゆり：以前は、「炎上してもいい」と思っていましたが、今は炎上しないように、複数人でチェックしています。自分の判断だけでは投稿できなくなりました。Xの投稿内容やYouTubeの確認もめちゃくちゃします。時間がかかるし、良さがなくなったと言われることもあるんですが、仕方ないですね。バランスを見るのが大変です。

――では最後に、今後の目標について教えてください。

かとゆり：将来的には“ママタレ”としての発信もしてみたいです。同世代ではまだ少ないので、若いママとしての視点で発信できたら面白いかなと思っています。